Bàn giải pháp triển khai chính quyền điện tử, chính quyền số để phục vụ người dân

(QNO) - Chiều nay 10.10, UBND tỉnh tổ chức hội thảo “Chuyển đổi số và xây dựng kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Quảng Nam” nhân Ngày chuyển đổi số quốc gia (10.10).

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cho biết, hội thảo sẽ tập trung thảo luận về kinh nghiệm, giải pháp triển khai chính quyền điện tử, chính quyền số hướng đến phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Qua tham luận các chuyên gia, các ngành, địa phương nhằm hoàn thiện kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Quảng Nam, trên cơ sở đó sẽ xác định một số nội dung cụ thể cho chuyển đổi số (CĐS) tỉnh Quảng Nam giai đoạn tiếp theo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu phát biểu khai mạc. Ảnh: A.T

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu, thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn có sự quan tâm, chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai chính quyền điện tử, bước đầu đã hình thành được nền tảng phục vụ phát triển chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số các cấp, phục vụ có hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, góp phần năng lực phục vụ người dân, doanh nghiệp trên toàn địa bàn tỉnh.

Các doanh nghiệp viễn thông mang đến hội thảo các giải pháp CĐS.

Năm 2021, theo kết quả đánh giá chỉ số CĐS cấp tỉnh (DTI) do Bộ TT-TT công bố, Quảng Nam xếp vị thứ 25/63 tỉnh, thành phố; xếp thứ 3 khu vực miền trung. Kết quả này đã phản ánh nỗ lực của tỉnh Quảng Nam về CĐS trong thời gian qua.

Chia sẻ tại hội thảo, đại diện Viện Chiến lược (Bộ TT-TT) cho hay, thế kỷ 21 là thế kỷ của 2 cuộc chuyển đổi quan trọng nhất: “chuyển đổi xanh” và “chuyển đổi số”. Muốn “xanh” thì phải “số”. Bởi vậy, CĐS sẽ là động lực chính của sự phát triển. Từ đó đề xuất Quảng Nam xem xét quan điểm “CĐS là phương thức mới có tính đột phá để rút ngắn quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa của tỉnh Quảng Nam”.

Ông Nguyễn Thành Phúc, đại diện Viện chiến lược (Bộ TT-TT) phát biểu tham luận. Ảnh: A.T

Cũng tại hội thảo, đại diện các đơn vị Công ty TNHH dịch vụ công nghiệp The One, Tập đoàn Viettel, Tập đoàn VNPT đã chia sẻ nhiều thông tin, giải pháp thực tế về CĐS gắn với các lĩnh vực quan trọng như phát triển đô thị thông minh, y tế… Sở TN-MT, UBND huyện Bắc Trà My, UBND xã Cẩm Thanh (TP.Hội An) cũng thông tin về một số mô hình, kết quả bước đầu trong công tác CĐS của đơn vị.