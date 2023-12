Đại Lộc thu hút được 10 dự án đầu tư vào các cụm công nghiệp trong năm 2023

(QNO) - Sáng ngày 19/12, HĐND huyện Đại Lộc khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp thứ 15 nhằm nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 và bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh tham dự.

Kỳ họp lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: N.D

Báo cáo tại kỳ họp nêu rõ, trong năm 2023, tổng giá trị sản xuất ước đạt hơn 14.855 tỷ đồng, tăng 5,1% so với năm 2022, đạt 94,15% so với kế hoạch, chưa đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Giá trị sản xuất công nghiệp phần huyện quản lý ước đạt hơn 7.044 tỷ đồng, tăng 3,83% so với năm trước. Công tác quảng bá, thu hút đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh.

Ông Nguyễn Công Thanh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại kỳ họp.

Trong năm 2023, Đại Lộc đã thu hút được 10 dự án đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện năm 2023 là 1.138 tỷ đồng, đạt 140% so với dự toán tỉnh giao, 118% so với dự toán huyện giao.

Tại kỳ họp, UBND huyện và các ban ngành, đơn vị tại huyện Đại Lộc cũng báo cáo kết quả tình hình hoạt động năm 2023 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ trong năm 2024.

Quang cảnh kỳ họp

Kỳ họp đã tiến hành các thủ tục lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo chương trình, kỳ họp làm việc đến hết ngày 20/12, các đại biểu HĐND huyện sẽ biểu quyết thống nhất thông qua các nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.