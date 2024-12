Chính trị Kỳ họp HĐND huyện Đại Lộc lần thứ 19 mổ xẻ, giải quyết nhiều vấn đề về kinh tế, dân sinh (QNO) - Trong 2 ngày 19 và 20/12/2024, HĐND huyện Đại Lộc khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) đã tổ chức kỳ họp thứ 19 nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024 và bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.

Quang cảnh kỳ họp HĐND huyện Đại Lộc lần thứ 19. Ảnh: N.D

Tại kỳ họp, lãnh đạo UBND huyện đã trình bày báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2024; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2025; báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2024, dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2025; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024, kế hoạch đầu tư công năm 2025; báo cáo công tác thanh tra kinh tế - xã hội; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2024.

HĐND huyện bỏ phiếu bầu ông Mai Anh Sơn - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đại Lộc vào chức danh Ủy viên UBND huyện Đại Lộc nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: N.D



Theo đó, trong năm 2024, tổng giá trị sản xuất của huyện ước đạt hơn 16.311 tỷ đồng, tăng 9,8% so với năm 2023, đạt 98% so với kế hoạch. Công tác quảng bá, thu hút đầu tư vào địa bàn huyện được tập trung thực hiện, thu hút 1 dự án đầu tư vào cụm công nghiệp. Hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản duy trì phát triển ổn định, tổng giá trị sản xuất năm 2024 ước đạt 1.673 tỷ đồng, tăng 4,45%, (tăng 71,2 tỷ đồng) so với năm 2023. Phấn đấu đến cuối năm 2024, Đại Lộc có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 5 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu đưa huyện Đại Lộc trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025…

Tại Kỳ họp, UBND huyện đã có các tờ trình đề nghị thông qua đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) khu dân cư nông thôn mới xã Đại Đồng; tờ trình về việc đề nghị thông qua nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Khu dân cư dọc cầu An Bình, đoạn qua xã Đại Minh; tờ trình về việc đề nghị thông qua đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 Cụm công nghiệp Đại Nghĩa 1, xã Đại Nghĩa; tờ trình về việc đề nghị thông qua đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 Cụm công nghiệp Đại Nghĩa 2, xã Đại Nghĩa. UBND huyện cũng có tờ trình về việc đề nghị bổ sung danh mục công trình thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Đại Lộc…

Tại kỳ họp, nhiều vấn đề nổi cộm như tiến độ thực hiện các dự án xây dựng cơ bản, công tác quản lý đất đai, giảm nghèo bền vững, vấn đề giải quyết kiến nghị của cử tri cũng đã được các đại biểu chất vấn.

Lãnh đạo UBND huyện và đại diện các phòng, ban chuyên môn đã trả lời, giải trình rõ ràng về những nội dung được đại biểu và cử tri quan tâm. Kỳ họp HĐND huyện lần này nhằm biểu quyết thông qua 14 nghị quyết quan trọng, bao gồm nhiều nội dung gắn liền với đời sống dân sinh và sự phát triển của huyện.