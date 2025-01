An ninh trật tự Khởi tố, tạm giam đối tượng sát hại mẹ ruột (QNO) - Đoàn Mai Khanh (SN 1995, thôn Thuận Hòa, xã Đại Thắng, Đại Lộc), đối tượng sát hại mẹ ruột đã bị khởi tố, tạm giam.

Công an khởi tố, tạm giam đối tượng Đoàn Mai Khanh. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 4/1/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam và các quyết định phê chuẩn của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam đối với Đoàn Mai Khanh về tội “Giết người” quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 2/1/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án “Giết người” xảy ra tại thôn Thuận Hòa (xã Đại Thắng) vào ngày 31/12/2024.

Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình, bực tức vì mẹ ngủ, không chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình nên Khanh đã sát hại mẹ ruột. Trong quá trình phi tang, Khanh bị người dân phát hiện, đưa về trụ sở công an xã làm việc. Đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Cơ quan công an cho hay, thông tin trên mạng xã hội về việc đối tượng Đoàn Mai Khanh sử dụng ma túy là không chính xác, không đúng bản chất, nội dung vụ án. Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh đang vào cuộc xác minh, làm rõ các thông tin sai sự thật và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.