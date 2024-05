Theo gương Bác Chuyện ông Nga học Bác “Ông Nga Trưởng thôn”, “ông Nga bãi tắm”, “ông Nga quản trang”… là cách người dân địa phương yêu quý và đặt cho ông Nguyễn Tấn Nga (xã Tam Thanh, TP.Tam Kỳ). Lúc nào, người đàn ông này cũng tất bật với những chuyện vì cộng đồng.

Ông Nga thầm lặng dọn vệ sinh bãi tắm. Ảnh: Q.L

Không ngại việc khó

Bắt đầu bằng việc làm tốt nhiệm vụ của mình, cũng là cách để ông Nguyễn Tấn Nga học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ông Nga kể, năm 1999, ông được tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn Thượng Thanh (hiện nay là thôn Hòa Thượng) sau khi ông cùng lực lượng dân quân của xã căng mình giữa cơn đại hồng thủy năm 1999, cứu vớt thóc lúa, mắm muối, heo gà cho bà con xã biển Tam Thanh. Trên cương vị mới, ông Nga nhận thức sự tín nhiệm đi đôi với trách nhiệm trên vai.

“Bác đã dạy “Bất kỳ ai, ở địa vị nào, làm công tác gì, gặp hoàn cảnh nào, đều phải có tinh thần trách nhiệm”. Do đó, điều đầu tiên tôi phải làm là gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tiên phong trong mọi hoạt động địa phương.

Song song với đó là rèn luyện đạo đức, tác phong nghiêm chỉnh, hăng hái trong công việc. Khi mình làm gương thì mới đủ uy tín để thuyết phục người dân làm theo” - ông Nga chia sẻ.

Bất kỳ chuyện to hay nhỏ, khi chính quyền địa phương giao nhiệm vụ về thôn, ông Nga luôn vào việc bằng trách nhiệm cao nhất. Ông nhớ lại, tuyến đường Thanh niên ven biển những năm 2000 vẫn là đường đất đỏ, nhỏ hẹp, hiu vắng.

Ông Nga trân quý những cuốn sách viết về Bác. Ảnh: Q.L

Sau đó vài năm được lên cấp phối, song mỗi năm phải vá ổ voi, ổ gà không biết bao nhiêu lần. Khi Nhà nước có chủ trương đầu tư làm đường nhựa, gia đình ông là một trong những hộ tiên phong hiến đất.

Sau đó ông Nga đến từng nhà, nói cho người dân hiểu được lợi ích lâu dài của việc mở đường. Từ trường hợp dễ đến khó, ông Nga đều thuyết phục thành công. Tuyến thanh niên được mở rộng, thảm nhựa sau đó vài năm, mang đến niềm phấn khởi cho nhân dân địa phương.

Thêm một “cái khó” khác mà Tam Thanh từng đối mặt là vấn đề môi trường biển và trong các khu dân cư. Ông Nga từng phát biểu trong một hội nghị của xã, là làm môi trường không khó, thậm chí không tốn tiền, chỉ cần mỗi người dân nâng cao ý thức, gìn giữ vệ sinh môi trường, không xả rác bừa bãi. Cán bộ, đảng viên noi gương để nhân dân cùng thực hiện…

Ý kiến của ông Nga được chính quyền và người dân ủng hộ. Và ngay sau hội nghị, đã có những buổi ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường của cán bộ xã, thôn; nối tiếp đó là người dân. Dần dà hình thành nếp sống văn hóa của người dân xã biển này.

“Là trưởng thôn, làm việc gì tôi cũng chú trọng đến lợi ích của người dân, sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu ý hay. Chẳng hạn, xây dựng nông thôn mới thì tuyên truyền người dân hiểu những quyền lợi sẽ được thụ hưởng.

Xảy ra tranh chấp trong làng thì kiên trì vận động, hòa giải hợp lý để đôi bên cùng nhìn nhận sự việc và thấu hiểu… Khi người dân đồng thuận thì mọi việc mới xong” - ông Nga nói.

Tận tụy và đầy trách nhiệm, uy tín của ông Nga ở thôn ngày càng nâng lên. Đến sau năm 2019, dù không còn giữ chức vụ trưởng thôn, song nhiều người dân ở Tam Thanh vẫn quen gọi “Ông Nga Trưởng thôn”.

Trách nhiệm với cộng đồng

Những năm qua, ông Nga xung phong nhận nhiệm vụ quản trang tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tam Thanh. Có những thời điểm, ngân sách địa phương hạn hẹp, không thể bố trí kinh phí hỗ trợ cho người quản trang nhưng ông vẫn gắn bó với công việc này.

Vún vén, chăm sóc từng phần mộ liệt sĩ. Ảnh: Q.L

Cây cối trong khuôn viên ngày thêm xanh tốt, những phần mộ được chăm sóc, vun vén kỹ lưỡng… Với ông, nét mặt hài lòng của thân nhân khi đến viếng hương liệt sĩ là điều hạnh phúc nhất.

“Ban ngày tôi đi làm hồ tôm, còn tối, sáng sớm hoặc những giờ nhàn rỗi thì ra nghĩa trang làm việc. Nhiều người thắc mắc sao việc không lương tôi vẫn làm… Nhưng tôi chỉ nghĩ, bao thế hệ cha anh đã đổ máu xương cho độc lập, tự do của dân tộc, mà hôm nay mình chỉ đổ tí mồ hôi nhổ cỏ, chăm cây chẳng thấm là bao” - ông Nga chia sẻ.

Nghe ông Nga vạch ra lịch trình công việc một ngày, tôi thấy gần như kín bưng. Sáng sớm và chiều tối, ông còn đảm nhận nhiệm vụ Trưởng Ban quản lý bãi tắm Tam Thanh.

Ở vai trò nào, ông Nga vẫn luôn trách nhiệm và gương mẫu. Ông nói, sáng sớm thì 4 giờ có mặt ở biển, buổi chiều thì 15 giờ. Lực lượng quản lý phải có mặt trước khi người dân tắm biển, vì mạng người không thể rút kinh nghiệm.

Ông Nga nhận nhiệm vụ quản trang, ngay cả khi không có tiền hỗ trợ. Ảnh: Q.L

Nhiệm vụ của ông là chịu trách nhiệm chung về an ninh trật tự, an toàn ở bãi tắm. Ông Nga thường xuyên nhắc nhở người tắm biển về tình hình thời tiết, khu vực được phép vui chơi, tắm biển; hướng dẫn người kinh doanh buôn bán có nền nếp, trật tự. Rảnh ra thì đi nhặt rác ở bãi biển. Đôi lần, ông mặc sóng to, gió lớn, lao ra giữa biển cứu người không may gặp nạn.

“Tôi nhớ mãi dấu mốc ngày 19/11/2021. Hôm ấy biển động, một cô gái đang tắm thì bị sóng cuốn ra xa. Tôi lúc ấy chẳng nghĩ ngợi gì, lao ra biển cùng lực lượng cứu hộ đưa người gặp nạn vào bờ. Từ sự việc này, tôi càng trách nhiệm hơn trong việc đưa ra những cảnh báo, nhắc nhở, tránh những trường hợp tương tự xảy ra” - ông Nga nói.

Tác phẩm tham dự Cuộc thi báo chí lan tỏa năng lượng tích cực vì khát vọng Quảng Nam