An ninh trật tự Công an Núi Thành khởi tố 17 đối tượng hỗn chiến gần sân bay Chu Lai (QNO) - Công an Núi Thành bắt giữ nhiều nam thanh niên tham gia vào vụ gây rối, đánh nhau ở khu vực đường dẫn vào sân bay Chu Lai.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 19/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Núi Thành cho hay, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 17 bị can trong vụ gây rối trật tự công cộng và bắt, giữ người trái pháp luật xảy ra tại xã Tam Quang, huyện Núi Thành.

Đơn vị này đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 8 bị can: Nguyễn Huỳnh Đức Lưu (SN2006), Nguyễn Hoàng Anh Kiệt (SN2006, cùng trú xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành) về tội “gây rối trật tự công cộng, bắt giữ người trái pháp luật”; Bùi Quang Huy (SN2006), Bùi Xuân Vọng (SN2005), Nguyễn Phúc Hậu (SN2007), Nguyễn Thành Vinh (SN2006), Nguyễn Nhất Huy (SN2006, cùng trú xã Tam Quang, huyện Núi Thành), Phạm Ngọc Đỗ Duy Khánh (SN2007, trú xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành) về tội “gây rối trật tự công cộng”.

Đồng thời tống đạt lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 9 bị can: Lương Tiến Đạt (SN2006, trú xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành), Nguyễn Tấn Hậu (SN2006, trú xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành), Nguyễn Hoàng Quốc Vương (SN2008; trú xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành), Trần Hoàng Long (SN2006), Nguyễn Đoàn Nguyên Vũ (SN2007), Nguyễn Thanh Quốc (SN2007), Ngô Duy Kiên (SN2007), Nguyễn Trần Gia Bảo (SN2008), Trần Văn Nhơn (SN2006, cùng trú xã Tam Quang, huyện Núi Thành) về tội “gây rối trật tự công cộng”.

Quá trình điều tra xác định Trần Văn Quốc Tuấn (SN2009, trú xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành) đi chơi ở xã Tam Quang thì gặp và phát sinh mâu thuẫn với Nguyễn Thành Vinh nên sau đó nhắn tin, điện thoại thách thức đánh nhau.

Tối 20/5/2024, Tuấn và Vinh điện thoại thách thức đánh nhau. Tuấn gọi điện và tập hợp 8 thanh niên, chuẩn bị hung khí tập trung tại khu vực gần Trường THPT Nguyễn Huệ (xã Tam Hiệp). Vinh cũng điện cho 17 thanh niên chuẩn bị hung khí tập trung tại khu vực đường dẫn vào sân bay Chu Lai.

Khoảng 22 giờ ngày 20/5/2024, tại đoạn đường Võ Chí Công gần ngã tư đèn xanh đỏ đường dẫn vào sân bay Chu Lai, hai nhóm xông vào đánh nhau, dùng hung khí rượt đuổi đánh và gây thương tích... làm mất an ninh trật tự tại địa phương.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.