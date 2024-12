An ninh trật tự Công an phường giúp du khách nước ngoài tìm lại tài sản thất lạc (QNO) - Ngày 18/12, đại diện Công an phường Tân An (TP.Hội An) cho hay đã tiến hành trao trả tài sản thất lạc cho một du khách nước ngoài đến Hội An du lịch.

Công an phường Tân An trao trả tài sản cho du khách. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, ngày 13/12, anh Jame Gover (du khách quốc tịch Anh) đã đến Công an phường Tân An (TP.Hội An) trình báo về việc thất lạc túi xách trong quá trình di chuyển từ TP.Đà Nẵng vào TP.Hội An, bên trong có một số tiền cùng nhiều giấy tờ quan trọng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin trình báo của du khách, Công an phường Tân An đã triển khai nắm thông tin, đồng thời tổ chức xác minh, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ tìm các xe ô tô đã vận chuyển du khách từ TP.Đà Nẵng đến TP.Hội An.

Sau khi xác minh, Công an phường Tân An đã nhanh chóng liên lạc được với tài xế, tìm lại được toàn bộ tài sản bị thất lạc của du khách và tiến hành trao trả cho du khách.

Du khách nước ngoài này dành lời cảm ơn đến các chiến sĩ công an đã rất nhanh chóng, nhiệt tình, trách nhiệm hỗ trợ du khách.