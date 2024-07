An ninh trật tự Công an TP.Hội An bắt nhiều đối tượng cá độ bóng đá trận chung kết Euro (QNO) - Kiểm tra một khách sạn vào đêm khuya, Công an TP.Hội An bắt quả tang các đối tượng đang tổ chức cá độ bóng đá trận chung kết Euro 2024.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 17/7, đại diện Công an TP.Hội An cho hay đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 7 đối tượng cùng trú tại Hội An để điều tra hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Trong nhóm này, đối tượng Lê Thanh Hội (SN 1985, phường Cửa Đại) và Phạm Thị Diệu Hiền (SN 1987, phường Cẩm Phô) bị tạm giữ về hành vi tổ chức đánh bạc; các đối tượng còn lại gồm Tiêu Đình Ngọc (SN 1972), Trương Minh Cảm (SN 1976, cùng trú phường Cửa Đại), Nguyễn Văn Đến (SN 1987, phường Cẩm An), Võ Nguyên Hạ (SN 1988, phường Cẩm Phô), Lê Hoài (SN 1983, xã Cẩm Thanh) bị tạm giữ về hành vi đánh bạc.

Trước đó, Công an TP.Hội An phát hiện một số đối tượng tổ chức đường dây cá độ bóng đá qua các trang mạng nên xác lập chuyên án để đấu tranh triệt xóa.

Công an thi hành lệnh giữ người để điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Lúc 2 giờ 30 phút ngày 15/7 - thời gian diễn ra trận chung kết Euro, tổ công tác bất ngờ kiểm tra một khách sạn trên địa bàn phường Cửa Đại và phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng đang có hành vi tổ chức cho các đối tượng khác cá cược bóng đá.

Các tổ công tác khác khẩn trương truy xét, mời các đối tượng có hành vi cá cược bóng đá trong đường dây trên về trụ sở để đấu tranh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, riêng trận chung kết Euro 2024, các đối tượng đã cá độ tổng số tiền hơn 100 triệu đồng. Tang vật thu giữ gồm 10 điện thoại di động, các tài liệu liên quan đến hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Công an cho hay, trước đó các đối tượng này thường xuyên thay đổi hình thức, địa điểm, phương tiện hoạt động để tổ chức đánh bạc qua mạng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hội An tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra.