Chính quyền - đoàn thể Đại hội thành lập Hội Người cao tuổi tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2024-2029 (QNO) - Sáng nay 20/12, tại TP.Tam Kỳ diễn ra Đại hội thành lập Hội Người cao tuổi tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2024-2029.

Đại hội thành lập Hội Người cao tuổi tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2024-2029. Ảnh: M.L

Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Đức Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung; Giám đốc Sở Nội vụ Trần Thị Kim Hoa; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn; Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Dương Văn Phước; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Văn Mau, cùng 150 đại biểu chính thức đại diện cho gần 203 hội viên toàn tỉnh.

Tiết mục văn nghệ của hội viên, người cao tuổi chào mừng Đại hội. Ảnh: M.L

Trong những năm qua, Hội người cao tuổi (NCT) các cấp có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả để chăm sóc hội viên, nêu cao tinh thần “Tuổi cao gương sáng”, sống vui khỏe, có ích, có nhiều đóng góp cho xã hội.

Hiện nay, toàn tỉnh có gần 203 nghìn hội viên trên tổng số 221,3 nghìn NCT, với 6.027 tổ hội; 1.240 chi hội; 240 hội cơ sở. Trong những năm qua, Ban Đại diện NCT tỉnh và địa phương đã nỗ lực phấn đấu, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt, phong trào “Tuổi cao - Gương sáng” đã được hàng NCT tuổi tỉnh tích cực hưởng ứng. Qua đó, xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực gương sáng làm kinh tế giỏi, gương sáng tham gia phong trào, cuộc vận động tại địa phương, gương sáng trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở hội người cao tuổi vững mạnh…

Ông Nguyễn Đình Tâm - Trưởng ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: M.L

Hiện nay, trên toàn tỉnh có hơn 10,5 nghìn NCT là chủ các cơ sở sản xuất, chủ các doanh nghiệp, đóng góp cho nhà nước hằng năm hơn 150 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 28 nghìn lao động. Với tinh thần “ở đâu có người cao tuổi, ở đó có sự bình yên của cuộc sống”, hơn 20 nghìn người cao tuổi tỉnh cùng với lực lượng công an, quân đội, tham gia giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các địa phương. NCT cũng đã vận động con cháu hiến hơn 2,5 triệu m2 đất, đóng góp hơn 15 tỷ đồng và hàng triệu ngày công để xây dựng cơ sở hạ tầng, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường.

Đại biểu lãnh đạo tỉnh tham dự đại hội. Ảnh: M.L

Ngày 23/8/2024, Sở Nội vụ có quyết định số 426/QĐ-SNV cho phép thành lập Hội Người cao tuổi tỉnh Quảng Nam. Đây là tổ chức xã hội, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Hội Người cao tuổi Việt Nam, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Sở LĐ-TB&XH và các sở, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của hội.

Đồng chí Trần Thị Kim Hoa - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ trao Quyết định thành lập Hội Người cao tuổi tỉnh Quảng Nam. Ảnh: M.L

Tại Đại hội, Hội NCT tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2024-2029 xây dựng phương hướng hoạt động dựa trên sự kế thừa và tiếp tục thực hiện thắng lợi 3 nhiệm vụ trọng tâm, 3 chương trình được UBND tỉnh giao trong nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, tập trung thực hiện 3 chương trình công tác lớn của Hội gồm chung tay chăm sóc NCT có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, không nơi nương tựa; NCT tích cực tham gia bảo vệ biên giới, biển đảo và phòng chống tội phạm, phòng chống tệ nạn; NCT tham gia xây dựng gia đình văn hóa, gia đình kiểu mẫu.

Hội tiếp tục xây dựng, phát triển tổ chức hội, đoàn kết trên 90% NCT vào Hội; 100% cán bộ hội áp huyện, xã được tập huấn về nghiệp vụ, kỹ năng công tác hội. 100% NCT theo độ tuổi quy định được các cấp hội tổ chức chúc thọ, mừng thọ hằng năm. Có ít nhất 2/3 hội cơ sở có quỹ chăm sóc NCT và 100% hội cơ sở có quỹ hoạt động. 100% huyện miền núi và 100% xã, phường, thị trấn ở đồng bằng có CLB liên thế hệ tự giúp nhau.

Đồng chí Nguyễn Đức Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại đại hội. Ảnh: M.L

Tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương, chúc mừng những thành tích của NCT tỉnh đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị, sau Đại hội thành lập, Hội NCT tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện về tổ chức, cả ba cấp tỉnh, huyện và cơ sở đều có tổ chức hội.

Để phát huy tinh thần “Tuổi cao - Đoàn kết - Nêu gương sáng” của NCT, đồng chí Nguyễn Đức Dũng đề nghị thời gian tới, các cấp, các ngành và Hội NCT tỉnh cần tiếp tục quan tâm xây dựng, triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách cho NCT, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên trong hệ thống chính trị.

Đại biểu hội viên người cao tuổi tham dự đại hội. Ảnh: M.L

Tăng cường nâng cao nhận thức về trách nhiệm của toàn xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò NCT và quan tâm tạo điều kiện để xây dựng tổ chức hội vững mạnh, coi NCT là nguồn lực cho phát triển và tạo điều kiện để NCT thực sự là lực lượng quan trọng của đất nước, là rường cột của gia đình và xã hội.

Đặc biệt trong dịp tết đến xuân về, đồng chí đề nghị các cấp, ngành, địa phương cần quan tâm hơn nữa về đời sống vật chất, tinh thần, chăm lo sức khỏe cho NCT, nhất là các trường hợp khó khăn, neo đơn, tại các khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số… để NCT đón tết sung túc, đầm ấm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Hội NCT tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động hướng mạnh về cơ sở, phát triển hội viên, xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng mô hình chăm sóc NCT; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho NCT. Cổ vũ, động viên hội viên, NCT cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng quê hương.

Đồng chí Nguyễn Đức Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: M.L

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là phong trào “Tuổi cao - gương sáng”. Phát huy kiến thức, kinh nghiệm, vốn sống của đông đảo cán bộ, hội viên, NCT trong thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình công tác lớn của Hội và các nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước giao, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương. Phát huy vai trò NCT tham gia bảo vệ môi trường, lan tỏa, truyền đạt kinh nghiệm sản xuất kinh doanh giỏi và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Đồng chí cũng mong tiếp tục nhận được sự đồng thuận, nhất trí ủng hộ, chia sẻ, lan tỏa của Hội NCT tỉnh, NCT tỉnh trong thực hiện các chủ trương chung của Đảng, của tỉnh trong cải cách, sắp xếp tinh gọn bộ máy chính trị từ tỉnh đến cơ sở, thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm 2025, cùng với cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: M.L

Đại hội thành lập Hội NCT tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2024-2029 đã bầu Ban Chấp hành gồm 27 ủy viên. Ông Nguyễn Đình Tâm - Trưởng ban đại diện Hội NCT Quảng Nam được bầu giữ chức Chủ tịch Hội NCT tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2024-2029.