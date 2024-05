Quốc phòng ĐẠI HỘI THI ĐUA QUYẾT THẮNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG HUYỆN TÂY GIANG, GIAI ĐOẠN 2019 - 2024: Dấu ấn biên thùy Luôn kịp thời có mặt cùng nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh… mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Tây Giang xem đó là “hành trang” để học tập và làm theo lời Bác, gắn kết tình quân dân biên giới bền chặt.

Lực lượng vũ trang huyện Tây Giang tham gia di dời nhà cửa người dân trong mưa lũ. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Lũ cuồn cuộn đổ về hạ nguồn sông A Vương, hàng chục ngôi nhà người dân và trường học bị ngập nước, cuốn trôi; nhiều diện tích hoa màu, ruộng đồng, mô hình sản xuất bị vùi lấp, hư hại nặng nề. Lũ vừa rút, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Tây Giang ngay lập tức có mặt giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

“Đó là đợt lũ lịch sử vào tháng 9/2020. Anh em được huy động đến từng thôn bản để nắm tình hình và khẩn trương triển khai công tác giúp dân. Tại các điểm dân cư trọng yếu có nguy cơ cô lập và sạt lở cao, chúng tôi cắt cử lực lượng tiếp cận hỗ trợ sơ tán, di chuyển đến vị trí an toàn” - Thượng tá Võ Bá Lộc, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Tây Giang nhớ lại.

Cùng người dân tham gia khắc phục sự cố do mưa lũ. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

“Nhanh lên, bà con cần chúng ta!”

Trận lũ quét năm 2020 được xem là “đợt lũ lịch sử” lần đầu tiên xuất hiện tại Tây Giang, khiến mọi thứ gần như không thể dự lường. Lũ vừa rút, Ban CHQS huyện Tây Giang đưa một đội quân cơ động làm nhiệm vụ. Thượng tá Võ Bá Lộc chia sẻ, có thời điểm rất gấp, anh em chỉ kịp ăn vội gói mì tôm rồi tức tốc lên đường.

Từ năm 2019 - 2024, LLVT huyện Tây Giang được Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tặng danh hiệu Đơn vị vững mạnh toàn diện; năm 2019 và 2023 đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng. Ngoài ra, có 2 cán bộ chiến sĩ nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; 35 cán bộ chiến sĩ được tặng Huân chương Chiến sĩ vẻ vang các hạng; cùng nhiều bằng khen, giấy khen cấp tỉnh, huyện...

Nơi họ đến là các khu dân cư đang đứng trước nguy cơ sạt lở, hàng trăm người dân cần được sơ tán khẩn cấp. Vậy là đi. Những chuyến đi xuyên suốt mùa mưa bão. Nơi nào người dân cần, anh em chiến sĩ đều kịp thời có mặt. “Phải nhanh lên các đồng chí, trên kia bà con đang cần chúng ta đến hỗ trợ, không thể chần chừ được”. Giữa cơn mưa xối xả, những thúc giục của chỉ huy đơn vị liên tục được đưa ra, giúp anh em chiến sĩ nhanh chân hơn trên đường giúp dân sơ tán.

“Cuối năm 2020, Tây Giang liên tiếp xuất hiện các đợt mưa lớn khiến đất đồi luôn trong tình trạng bị nhão, dẫn đến nguy cơ sạt lở rất cao. Một buổi trưa cuối tháng 11/2020, trực ban của đơn vị nhận tin báo có nhiều hộ dân ở thôn Nal (xã Lăng) bị sạt lở nhà cửa, hàng chục người cần được sơ tán. Lúc đó, trời vẫn mưa xối xả nhưng anh em quyết tâm lên đường giúp sơ tán thành công người và tài sản đến nơi an toàn” - Thượng tá Võ Bá Lộc kể.

Sơ tán người dân và tài sản khỏi khu vực sạt lở. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Gần như đợt mưa bão nào cán bộ, chiến sĩ LLVT Tây Giang cũng luôn trong tâm thế sẵn sàng. Thiếu tá Cơlâu Ngọt - Trợ lý Chính trị Ban CHQS huyện Tây Giang nói, anh không thể quên chuyến đi cùng đồng đội băng rừng, vượt thác lũ để tiếp cận thôn Aur (xã A Vương) cách đây ít năm.

Thời điểm ấy, Aur đang bị cô lập sau nhiều ngày bị lũ và sạt lở đất. Gần 50 điểm sạt lở dọc tuyến đường độc đạo càng khiến Aur xa thăm thẳm và đẩy hiểm trở. “Lúc đó, anh em chỉ biết động viên nhau vượt qua khó khăn để sớm đến được với làng, nắm bắt kịp thời tình hình người dân ở Aur” - Thiếu tá Cơlâu Ngọt chia sẻ.

Giúp dân thu hoạch lúa mùa. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Quân dân bền chặt

Luôn có mặt trong các đợt mưa lũ, cán bộ chiến sĩ Ban CHQS huyện Tây Giang phối hợp tổ chức di dời gần 40 ngôi nhà người dân đến nơi ở mới; xây dựng 9 cầu tạm và giúp đỡ hàng chục hộ đồng bào Cơ Tu thoát nghèo bền vững. Ngoài ra, đơn vị nhận nuôi, hỗ trợ 19 học sinh người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn.

Theo Thượng tá Lê Huy Đông - Chính trị viên Ban CHQS huyện Tây Giang, sau các đợt mưa lũ, LLVT Tây Giang tham gia gần 4.500 ngày công khắc phục hậu quả thiên tai. Đó là chưa kể, hơn 7.300 ngày công tham gia giúp dân xây dựng nông thôn mới; hoàn thành 18,5km đường liên thôn, cùng 7,6km kênh mương thủy lợi.

Tham gia mở đường về khu sản xuất người dân. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

“Mới đây nhất, vụ cháy xảy ra tại thôn Arầng (xã A Xan) khiến 5 ngôi nhà người dân bị thiêu rụi. Cùng với thăm hỏi, động viên và chia sẻ với rủi ro của người dân, chúng tôi phân công hơn 200 cán bộ, chiến sĩ tham gia khắc phục hậu quả, hỗ trợ xử lý môi trường giúp người dân an tâm tư tưởng, ổn định cuộc sống” - Thượng tá Lê Huy Đông nói.

Ông Bhling Mia - Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Tây Giang cho biết, giai đoạn 2019 - 2024, vượt qua khó khăn thách thức, LLVT huyện đã không ngừng đổi mới, đồng tâm hiệp lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác, đặc biệt là các mục tiêu phong trào thi đua Quyết thắng.

Cùng với hoạt động giúp dân, LLVT huyện Tây Giang duy trì nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

“Trên cơ sở gắn vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương phát triển kinh tế - xã hội. Bằng rất nhiều hoạt động hướng về cộng đồng thời gian qua của LLVT huyện giúp tình quân dân miền núi ngày càng bền chặt với một dấu ấn hết sức đặc biệt” - ông Bhling Mia nhấn mạnh.