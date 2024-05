Đời sống Đại Lộc tổ chức hội thi “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy” (QNO) - UBND huyện Đại Lộc vừa tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy” trên địa bàn huyện năm 2024.

Các tổ thực hiện nọi dung thi. Ảnh: L.D

Tham gia hội thi có 10 "Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy" đến từ 10 xã/thị trấn trên địa bàn huyện. Mỗi đội thi gồm 8 vận động viên, trong đó có 1 đội trưởng, 5 thành viên thi đấu và 2 thành viên trong vai người bị nạn.

Phần thi lý thuyết, các đội bốc thăm ngẫu nhiên thành viên trả lời câu hỏi trong số 30 câu hỏi xoay quanh kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy. Ở nội dung thi thực hành, 10 đội thực hiện thao tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đối với loại hình nhà ở liền kề kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Các đội thể hiện phần thi hết sức chuyên nghiệp. Ảnh: L.D

Đại Lộc hiện có 16 mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy”, 36 mô hình “Điểm chữa cháy công cộng”. Đây là những lực lượng nòng cốt tại chỗ, có vai trò hết sức quan trọng công tác chữa cháy ban đầu.

Hội thi góp phần bổ sung kiến thức, năng lực, kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, cứu người, cứu tài sản cho các thành viên trong các hộ gia đình thuộc “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy”, đưa hoạt động của các “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy” tại các địa phương đi vào thực chất. Qua đó, phát huy có hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ” trong xử lý các tình huống cháy, nổ khi xảy ra tại khu dân cư. Đây còn là dịp để người dân trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ…

Kết thúc hội thi, giải Nhất toàn đoàn thuộc về đội thi “Tổ liên gia an toàn PCCC” xã Đại cường, giải Nhì “Tổ liên gia an toàn PCCC” đơn vị xã Đại An; giải Ba thuộc về đội thi xã Đại Thắng.