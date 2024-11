An ninh trật tự Đảm bảo an toàn cháy nổ trong quá trình thi công công trình (QNO) - Thời gian qua cả nước xảy ra nhiều vụ cháy nổ tại công trường xây dựng. Để đảm bảo an toàn lao động, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Quảng Nam đưa ra những khuyến cáo cụ thể.

Hỏa hoạn tại một công trình đang thi công. Ảnh minh họa

Theo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Nam, từ những vụ cháy nổ xảy ra tại công trình, có thể thấy các nhà thầu, chủ đầu tư và chính người lao động chưa thực sự đề cao công tác an toàn PCCC trong quá trình thi công. Các nguy cơ cháy nổ có thể do chủ quan của con người hoặc phát sinh trong quá trình sản xuất, sinh hoạt.

Rất nhiều nguy cơ dẫn đến cháy nổ tại công trường như việc để các đường dây dẫn điện, ổ cắm điện nằm trên nền đất ẩm; khu vực sử dụng thiết bị điện như máy hàn, máy cắt… được đặt ngay gần nơi chứa vật liệu dễ bắt cháy như ván gỗ, sơn, dung môi, thùng carton, cáp điện.

Bên cạnh đó, trong quá trình xây dựng có nhiều nguyên vật liệu dễ cháy nổ được sử dụng như xăng, dầu, khí gas, gỗ hay các vật liệu làm lán trại cho công nhân như giấy, bạt, nhựa, ván gỗ,...

Nếu không thận trọng khi sử dụng các vật liệu này và không tuân theo các quy định về phòng chống cháy nổ trên công trường thì nguy cơ xảy ra hỏa hoạn rất lớn, có thể gây chết người, cháy nhà hoặc sập đổ công trình.

Do đó, để đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ trong quá trình xây dựng, đảm bảo các hạng mục, thiết bị cho công trình có chất lượng tốt sau khi đưa vào sử dụng, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh đề nghị cần ban hành các quy định về an toàn PCCC trong quá trình thi công.

Đơn vị trực tiếp đảm nhận thi công có trách nhiệm thông báo, phổ biến đến cán bộ, công nhân trên công trường chấp hành nghiêm các quy định về an toàn lao động và PCCC trong quá trình thi công. Thành lập đội PCCC cơ sở và tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cơ bản cho đội viên để có thể biết cách PCCC và xử lý tình huống kịp thời. Trang bị các thiết bị chữa cháy ban đầu để dập tắt đám lửa ngay khi vừa phát sinh.

Cần đảm bảo quy trình và các điều kiện an toàn khi sử dụng điện, thiết bị điện trong quá trình thi công. Đặc biệt, các hoạt động như hàn, cắt kim loại phải có thiết bị che chắn để vẩy hàn nóng đỏ không rơi, bắn vào vật liệu dễ bén lửa gây cháy.

Trước, trong và sau khi lắp đặt thiết bị điện, thiết bị nội thất cho công trình, bao bì, vỏ hộp dễ bén lửa phải được dọn sạch đề phòng nguy cơ chập điện gây cháy từ các vật liệu này.

Cần có biện pháp thông gió đề phòng nguy cơ cháy nổ khi sử dụng các loại sơn, dung môi để sơn cửa hoặc sơn các thiết bị nội thất trong phòng, khu vực kín gió.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH khuyến cáo, để tránh hỏa hoạn đáng tiếc xảy ra, gây thiệt hại về người và tài sản, các nhà thầu và chủ đầu tư cần chủ động quan tâm hơn nữa đến việc hạn chế nguy cơ cháy nổ tại công trình, hạn chế đến mức tối đa các nguy cơ cháy nổ, giúp người lao động yên tâm làm việc và đảm bảo tiến độ công trình.