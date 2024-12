Điều tra theo thư bạn đọc Dấu hiệu chiếm đoạt quyền sử dụng đất ở Núi Thành Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Núi Thành cho biết, đang khẩn trương điều tra vụ án có dấu hiệu làm giả chữ ký của người khác để chiếm đoạt quyền sử dụng đất tại xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành.

Thửa đất số 788, tờ bản đồ số 14 diện tích 2272m2, loại đất ở và vườn bị ông Nguyễn Quốc Thắng chuyển nhượng. Ảnh: Q.VIỆT

Giả chữ ký?

Ông Nguyễn Văn Hường và bà Nguyễn Thị Đóa (thôn Đức Bố 1, xã Tam Anh Bắc, Núi Thành) đã chết để lại tài sản chung cho 3 người con là Nguyễn Thị Tặng, Nguyễn Quốc Thắng và Nguyễn Văn Lợi.

Đó là 8 thửa đất, gồm: thửa đất số 788, tờ bản đồ số 14, diện tích 2272m2, loại đất ở và vườn; thửa đất 308, tờ bản đồ số 11, diện tích 514m2, loại đất lúa; thửa đất 318, tờ bản đồ số 14 diện tích 750m2, loại đất lúa; thửa đất số 257, tờ bản đồ số 14, diện tích 368m2, loại đất lúa; thửa đất 384, tờ bản đồ số 14, diện tích 1104m2, loại đất lúa; thửa đất số 535, tờ bản đồ số 14, diện tích 172m2, loại đất lúa; thửa đất số 606, tờ bản đồ số 14, diện tích 350m2, loại đất lúa và thửa đất số 996, tờ bản đồ số 14, diện tích 560m2, loại đất màu.

Theo hồ sơ của UBND huyện Núi Thành, ngày 11/10/2021, tại UBND xã Tam Anh Bắc, sau khi tiếp nhận hồ sơ của ông Trần Ngọc Vũ - công chức Tư pháp - hộ tịch của UBND xã, ông Nguyễn Văn Lý - Chủ tịch UBND xã Tam Anh Bắc đã chứng thực văn bản phân chia tài sản theo pháp luật. Tuy nhiên, sau này bà Tặng phủ nhận mình đã ký văn bản phân chia tài sản nói trên và làm đơn thư gửi nhiều cơ quan.

Cũng theo hồ sơ của UBND huyện Núi Thành, ông Nguyễn Quốc Thắng lập văn bản thỏa thuận phân chia tài sản thừa kế đối với 8 thửa đất là tài sản chung do cha mẹ để lại. Văn bản này được ông Thắng ký trực tiếp tại UBND xã Tam Anh Bắc. Và sau khi được ông Trần Ngọc Vũ đồng ý, ông Thắng đã đem văn bản này về cho ông Nguyễn Văn Lợi ký. Ông Thắng nhờ một người lạ ký tên thay bà Nguyễn Thị Tặng.

Trên cơ sở văn bản thỏa thuận phân chia tài sản thừa kế nêu trên, ông Thắng làm thủ tục đăng ký biến động đất đai sang tên mình là chủ sử dụng các thửa đất trên và cấp đổi các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới đối với các thửa đất. Và sau đó, lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thổ cư cho ông T.H.E. với giá 700 triệu đồng vào ngày 28/01/2022.

Ngoài ra, ông Thắng chuyển nhượng thêm 1 thửa đất màu cho ông C.V.T. với giá 200 triệu đồng; chuyển nhượng cho ông N.V.T. thửa đất lúa với giá 25 triệu đồng.

Một tình tiết đặc biệt đáng chú ý trong hồ sơ về vụ việc nêu trên của UBND huyện Núi Thành là quá trình thực hiện các thủ tục liên quan ông Thắng cho rằng, ông Vũ đã đề nghị ông Thắng đưa tiền cho ông Vũ để chứng thực văn bản phân chia tài sản?

Ngoài ra, bà Tặng gửi nhiều đơn đến các cơ quan, các báo… cho rằng các cá nhân thuộc UBND xã Tam Anh Bắc, UBND huyện Núi Thành, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Núi Thành, Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Quảng Nam có các hành vi vi phạm pháp luật trong việc giải quyết thủ tục đo đạc, sang tên, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng các thửa đất nêu trên cho Nguyễn Quốc Thắng.

Khẩn trương làm rõ

Ngày 7/10/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Núi Thành đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can tạm giam để điều tra đối với ông Trần Ngọc Vũ về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại khoản 2, Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Bà Nguyễn Thị Tặng cho rằng, bà không ký vào văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế và văn bản thỏa thuận phân chia tài sản thừa kế. Ảnh: Q.VIỆT

Kết quả điều tra bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Núi Thành xác định Trần Ngọc Vũ đã thực hiện không đúng quy định về cung cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch để tạo điều kiện ông Thắng được nhận thừa kế 8 thửa đất trên trái quy định, gây thiệt hại cho người khác.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Công Thủy - Phó Trưởng Công an huyện, Phó Trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Núi Thành cho biết, ông Nguyễn Quốc Thắng đến UBND xã Tam Anh Bắc nhờ ông Trần Ngọc Vũ thực hiện văn bản phân chia thừa kế đối với 8 thửa đất trên.

Ông Trần Ngọc Vũ lập và đưa cho ông Thắng đem văn bản này về cho ông Lợi và bà Tặng ký nhưng ông Thắng chỉ đưa cho ông Lợi ký và nhờ người khác giả mạo chữ ký của bà Tặng ký vào văn bản thừa kế rồi đưa lại cho ông Vũ để thực hiện chứng thực.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Núi Thành đang khẩn trương điều tra để có kết luận cuối cùng. Cũng theo Thượng tá Nguyễn Công Thủy, Công an huyện Núi Thành đã có thông báo gửi bà Nguyễn Thị Tặng về việc đang điều tra vụ án và sẽ gửi thông báo kết luận điều tra cho bà Tặng khi kết thúc điều tra.

Đại úy Huỳnh Đức Hưng - Điều tra viên trực tiếp thụ lý vụ án trên cho biết, qua điều tra đã xác định được ông Nguyễn Quốc Thắng nhờ người khác giả mạo chữ ký của bà Nguyễn Thị Tặng để hợp pháp hóa giấy tờ về thừa kế quyền sử dụng đất của cha mẹ để lại.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Núi Thành đang tiếp tục khẩn trương điều tra để làm rõ có hay không có hành vi vi phạm pháp luật của các cá nhân có liên quan theo các nội dung tố cáo của bà Tặng để giải quyết vụ án theo đúng quy định pháp luật.