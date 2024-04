Quy hoạch - Đầu tư Đề nghị điều chỉnh, bổ sung quy mô đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Quảng Nam (QNO) - UBND tỉnh vừa có tờ trình HĐND tỉnh về quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Quảng Nam (đóng tại TP.Hội An).

Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh (đóng tại TP.Hội An). Ảnh: Q.T

Theo nội dung tờ trình, UBND tỉnh đề nghị điều chỉnh quy mô đầu tư: không đầu tư phần cải tạo mái với phần sửa chữa, cải tạo nhà đa năng; không đầu tư phần cải tạo mái khu nội trú B, C với phần cải tạo, sửa chữa khu nhà nội trú học sinh (khu nội trú A, B, C).

Bên cạnh đó, đề nghị bổ sung quy mô đầu tư: Bổ sung thay mới cửa nhà vệ sinh các khu nội trú A, B, C; bổ sung thay mới cửa tủ đồ dùng cá nhân học sinh khu nội trú A, C. Các nội dung khác không thay đổi so với chủ trương đầu tư được duyệt.