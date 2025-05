Du lịch Những quán cà phê phố Hội Khuôn viên be bé, xinh xinh, vài bức tranh, dăm ba bàn ghế cũ kỹ, gợi nên cảm giác như cả một ký ức xưa cũ của Hội An được mang về đây, bình yên như nó vốn thế, mặc kệ cuộc đời náo nhiệt ngoài kia…

Không gian Hoian Coffee Pub. Ảnh: Đ.L.V

Có cả những quán nằm sâu trong một xóm nhỏ, như The Inner Hội An, có thể đi vào bằng con hẻm từ đường Phan Bội Châu, hay Nguyễn Duy Hiệu, hay Trương Minh Lượng đều được.

Nếu bạn đi bằng xe máy thì có lẽ vô bằng hẻm số 4 đường Trương Minh Lượng rẽ vào là tiện nhất.

Quán là một ngôi nhà bằng kính, ngập nắng hè, và cây, kiểu mấy quán cà phê mùa hè như trong phim Hàn Quốc. Buổi sáng ở đây khá vắng vẻ, yên tĩnh, có thể mang laptop tới vừa nhâm nhi cà phê, vừa ngó nắng, vừa làm việc trên máy tính.

The Inner Hội An sử dụng hạt arabica được trồng ở Khe Sanh, Quảng Trị (hạt arabica ở Khe Sanh có hương vị đậm đà khó cưỡng!) nên cold brew ở đây có vẻ ngon hơn mấy quán khác.

Tới đây, ngoài việc được uống cà phê ngon, bạn còn thể mua cà phê bột, cà phê hạt, ly sứ và một vài thứ đồ handicraft rất xinh, mang về.

Hay có thể lựa chọn Phin Coffee & Restaurant cho một bữa hẹn phố xá.

Nguyên thủy, đây là quán cà phê chuyên phục vụ các loại cà phê pha máy chất thiệt chất, khách Tây biết nhiều hơn khách ta, sau này có phục vụ thêm một vài món ăn Tây, vài món Hội An để khách ăn sáng, ăn trưa.

Quán mở từ sáng đến chiều, là một ngôi nhà cấp 4 hai gian khá đặc trưng Việt của thập niên 70, trên một khu đất nằm sâu trong hẻm cụt.

Quán ở 132/7 Trần Phú, có thể đi vô quán bằng một con hẻm từ đường Phan Châu Trinh, hay một hẻm khác từ đường Lê Lợi, hay Trần Phú cũng được.

Cũng cần nói thêm, ở phố cổ Hội An, các đường hẻm đều thông nhau có thể đi từ đường này qua đường khác chỉ bằng đường hẻm. Hãy hình dung, khi bạn đi trong con hẻm hẹp ngoằn ngoèo giữa những bức tường rêu, lúc bạn tưởng là bạn hết đường đi rồi thì Phin Coffee & Restaurant hiện ra, một khung gian nho nhỏ mà ấm cúng, rêu phong cây lá xanh mát, rộn ràng mà bình yên.

Ở đây, bạn sẽ có cảm giác như đang lạc vào một nơi xa lạ, không ai biết mình. Ở đây, thời gian như thể đang ngừng trôi, mọi lo lắng phiền muộn của bạn bỏ quên bên ngoài hết.

Bạn có thể ngồi nhẩn nha ngắm nắng rọi qua kẽ lá, rơi xuống sân nhà, nhâm nhi cold brew và bánh ngọt thơm lừng, có thể thực hành tiếng Anh thoải mái bởi ở đây khách người nước ngoài nhiều khách người Việt. Để khi bước ra, có khi chiều xuống lúc nào không biết...