Quy hoạch - Đầu tư Động thổ dự án Nhà máy sản xuất và gia công linh kiện máy công nghiệp có độ chính xác cao tại Hội An (QNO) - Ngày 3/1, tại Cụm công nghiệp Thanh Hà - TP.Hội An đã tổ chức lễ động thổ dự án “Nhà máy sản xuất và gia công linh kiện máy công nghiệp có độ chính xác cao” của Công ty TNHH OHNO SEIKO Việt Nam.

Thực hiện nghi thức động thổ dự án. Ảnh: QUỐC HẢI

Ông Phạm Bình Dương - Giám đốc Công ty TNHH OHNO SEIKO Việt Nam cho hay, đây là dự án thứ hai của công ty với tổng vốn đầu tư 30 tỷ đồng, quy mô 2 phân xưởng và tạo cơ hội việc làm cho khoảng 150 lao động địa phương. Diện tích đất sử dụng tại Cụm công nghiệp Thanh Hà khoảng 6.887m2 (dự kiến hoạt động từ tháng 11/2025).

Ông Ohno Ruytaro - Chủ tịch Tập đoàn OHNO SEIKO - Nhật Bản cho biết, tập đoàn sẽ tận dụng hai cơ sở sản xuất tại TP.Hồ Chí Minh và Hội An, phân chia các lĩnh vực gia công hợp lý nhằm tạo ra những sản phẩm tốt hơn với chi phí thấp hơn và tốc độ nhanh hơn.

“Chúng tôi nỗ lực để việc mở rộng tại Hội An có thể đóng góp vào sự phát triển chung. Vì vậy, tôi hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ và hợp tác trong thời gian tới” - ông Ohno Ruytaro nói.

Dự án tạo cơ hội việc làm cho khoảng 150 lao động sản xuất và gia công linh kiện máy công nghiệp có độ chính xác cao. Ảnh: QUỐC HẢI

Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết: “Đây là dự án thứ hai có nhà đầu tư từ Nhật Bản tại Cụm công nghiệp Thanh Hà. Do quỹ đất nhỏ và các dự án phải được cân nhắc về định hướng bảo vệ môi trường, xây dựng Hội An - thành phố sinh thái nên thành phố xem xét, đề xuất với tỉnh kêu gọi các nhà đầu tư phù hợp”.