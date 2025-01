Du lịch Du lịch Hội An bứt tốc (Xuân Ất Tỵ) - Năm 2024, đánh dấu bước phát triển mới của kinh tế Hội An với hầu hết chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt so với cùng kỳ, đặc biệt trên lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch.

Thông qua các hoạt động lễ hội đã tạo nên sức hút, hấp dẫn du khách đến Hội An.Ảnh: T.V

Theo đó, tổng giá trị sản xuất năm 2024 theo giá so sánh năm 2010 ước đạt hơn 7.728 tỷ đồng, tăng 14,02% so với năm 2023, vượt 4,98% so với kế hoạch.

Riêng giá trị sản xuất toàn ngành du lịch - dịch vụ - thương mại tăng 15,74% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 65,34% trong giá trị sản xuất toàn thành phố; nhóm ngành công nghiệp - xây dựng tăng 14,31% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 27,43%; nhóm ngành nông - lâm - ngư nghiệp tăng 0,42% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 7,24%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 64,4 triệu đồng, tăng hơn 21 triệu đồng so với năm 2023.

Đặc biệt, ở nhóm ngành du lịch - dịch vụ - thương mại. Năm 2024 chứng kiến sự tăng trưởng mạnh của lượng khách tham quan, lưu trú với khoảng 4,426 triệu lượt khách ghé thăm Hội An, tăng 6,58% so với cùng kỳ (khách quốc tế ước đạt 3,574 triệu lượt, tăng 11,43% so với cùng kỳ).

Tổng lượt khách mua vé tham quan đạt hơn 3,565 triệu lượt, tăng 5,04% so với cùng kỳ. Tổng lượt khách lưu trú ước đạt 1,87 triệu lượt, vượt 3,46% so với kế hoạch và tăng 18,64% so với cùng kỳ (khách quốc tế ước đạt 1,63 triệu lượt), bình quân ngày khách lưu trú đạt 2,14 ngày. Công suất sử dụng phòng đạt 46,85%. Tổng doanh thu toàn ngành du lịch ước đạt hơn 5.231 tỷ đồng, tăng 24,38% so với cùng kỳ.

Năm 2024 chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành du lịch - dịch vụ Hội An. Ảnh: T.V

Theo ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An, đạt được những thành tựu trên, bên cạnh các yếu tố vĩ mô như chính sách thị thực thuận lợi, các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch được đẩy mạnh; nhiều danh hiệu, giải thưởng du lịch danh giá được các tổ chức quốc tế trao tặng Hội An…, thì sự chỉ đạo quyết liệt của thành phố đã đóng vai trò quan trọng, nhất là trong việc đưa ra các định hướng, quyết sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho ngành du lịch - dịch vụ.

Cạnh đó, các doanh nghiệp du lịch cũng không ngừng nỗ lực đầu tư, nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng cơ sở vật chất, duy trì nâng cao chất lượng lao động, tham gia các hoạt động kích cầu, quảng bá, thu hút khách du lịch đến Hội An.

Trong năm 2024, đã hình thành một số sản phẩm du lịch mới như dự án “Phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn giá trị văn hóa bản địa và hệ sinh thái tự nhiên tại làng mộc Kim Bồng (Cẩm Kim); khai trương hoạt động hướng dẫn tham quan làng mộc Kim Bồng; tour tìm hiểu nông nghiệp hữu cơ gắn với cây thảo dược bản địa; nâng cấp quy mô Ngày hội Bắp nếp Cẩm Nam, Lễ hội Xuống đồng (phường Cẩm Châu); xây dựng tuyến tham quan xanh Cù Lao Chàm, Làng rau Trà Quế và Làng gốm Thanh Hà…

Đặc biệt, việc tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật trên cánh đồng - vở diễn Rơm đã tạo được hiệu ứng quảng bá, gợi mở nhiều hướng đi cho việc xây dựng, phát triển các sản phẩm văn hóa - du lịch độc đáo, riêng có của Hội An.