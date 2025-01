Du lịch Du lịch Quảng Nam khởi động năm mới Việc đón đoàn khách quốc tế đầu tiên tham quan Khu phố cổ Hội An trong ngày đầu năm 2025 đánh dấu ngành du lịch Quảng Nam sẵn sàng bước vào năm mới với nhiều khí thế, kỳ vọng.

Lãnh đạo tỉnh, Sở VH-TT&DL cùng TP.Hội An tặng quà cho đoàn khách Ý "xông đất" Hội An đầu năm mới. Ảnh: Q.T

“Xông đất” ngành du lịch

Đã thành sự kiện thường niên, nhiều năm nay Hội An duy trì việc tổ chức đón đoàn khách tham quan đầu tiên đến thành phố trong ngày đầu năm mới.

Đây được xem là hoạt động mang tính biểu tượng thể hiện sự chào đón nồng nhiệt, lòng hiếu khách của người dân địa phương, hứa hẹn mở ra một năm du lịch sôi động, thu hút thêm nhiều du khách đến tham quan và trải nghiệm, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đây là năm thứ hai liên tiếp TP.Hội An tổ chức đón đoàn khách Ý xông đất đầu năm cho đô thị di sản. Điều này phần nào phản ánh kỳ vọng của thành phố về việc tiếp tục thúc đẩy thu hút thị trường khách Ý nói riêng và khu vực châu Âu nói chung, là dòng khách truyền thống của Hội An.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng chào đón đoàn khách đầu tiên đến Hội An trong năm 2025. Ảnh: Q.T

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An nói: “Ý là một trong những thị trường khách châu Âu lớn nhất của Hội An. Việc đón đoàn khách Ý đầu tiên trong năm mới mở ra những cảm hứng để Hội An tiếp tục hành trình xây dựng thành phố sáng tạo toàn cầu cũng như phấn đấu đạt mục tiêu thu hút khoảng 5 triệu lượt khách trong năm 2025”.

Tại Khu đền tháp Mỹ Sơn, nhân dịp Tết Dương lịch 2025, Ban Quản lý di sản này cũng đã tổ chức chương trình nghệ thuật “Âm vang Mỹ Sơn” trong buổi sáng và buổi chiều 1/1 để đưa du khách hòa mình vào không gian văn hóa đặc trưng miền cổ tháp.

Những gam màu văn hóa Champa ngân vang trong ngày đầu năm mới được kỳ vọng sẽ giúp di sản văn hóa thế giới này tiếp nối được những thành tựu đã đạt được trong năm 2024. Được biết, trong năm 2024, Mỹ Sơn đã đón gần 446 nghìn lượt khách với tổng doanh thu ước đạt hơn 71,4 tỷ đồng (vượt khá xa kế hoạch đề ra).

Nhiều kỳ vọng

Năm 2024, toàn ngành du lịch Quảng Nam đón hơn 8 triệu lượt khách với tổng thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt hơn 21,6 nghìn tỷ đồng. Đây là con số cao kỷ lục đối với du lịch địa phương từ trước đến nay.

Khu vực Chùa Cầu thu hút đông đảo khách tham quan ngày đầu năm mới 2025. Ảnh: Q.T

Ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở VH-TT&DL thông tin, năm 2025 du lịch Quảng Nam đề ra mục tiêu đón khoảng 8,4 triệu lượt tham quan, lưu trú; trong đó khách quốc tế khoảng 5,7 triệu lượt, khách nội địa khoảng 2,7 triệu lượt. Bên cạnh đó, ngành du lịch đặt mục tiêu thu nhập xã hội từ du lịch trên địa bàn tỉnh sẽ vượt mốc 25 nghìn tỷ đồng trong năm 2025.

Các mục tiêu chủ yếu đề ra không quá cao, hoàn toàn nằm trong khả năng của ngành du lịch, nhất là chỉ tiêu về số lượng khách. Điều đó cho thấy du lịch Quảng Nam tiếp tục chú trọng hơn về việc nâng chất lượng sản phẩm, từ đó hướng đến thu hút các thị trường khách chất lượng cao để từng bước khai thác tương xứng tiềm năng và định vị thương hiệu điểm đến du lịch xanh đẳng cấp.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết, trong năm 2025 Hội An sẽ đẩy mạnh phát triển các sản phẩm du lịch, nhất là sản phẩm kinh tế đêm. Bên cạnh việc chờ các cơ quan của tỉnh thông qua kế hoạch phát triển kinh tế đêm tại khu vực biển Tân Thành, TP.Hội An sẽ chủ động triển khai sớm đề án phát triển phố đêm ở đường Nguyễn Phúc Chu trong Khu phố cổ Hội An. Bên cạnh đó thành phố sẽ nghiên cứu xúc tiến dự án thiết lập bến du thuyền để sớm có thể đón du thuyền hạng sang đến Hội An.

Còn tại Mỹ Sơn, trong năm 2025, điểm đến này sẽ tập trung đổi mới mạnh mẽ, tạo đột phá về sản phẩm du lịch, các dịch vụ đi kèm tại khu di sản, tập trung xây dựng đề án phát triển du lịch giai đoạn 2025 - 2030.

Theo ông Nguyễn Công Khiết - Giám đốc Ban Quản lý di sản văn hóa Mỹ Sơn, năm nay đơn vị sẽ tiếp tục cải tạo không gian du lịch bên ngoài Khe Thẻ gắn với việc kết nối liên hoàn hạ tầng phục vụ, cảnh quan như nhà chờ khách, cảnh quan khu trung chuyển, cảnh quan xung quanh bùng binh, khu vực bãi xe.

Tiếp tục đẩy mạnh các sản phẩm dịch vụ hỗ trợ như vườn sim, vườn thực vật, địa điểm dừng nghỉ khách; phát huy sản phẩm văn hóa phi vật thể xây dựng thành các sản phẩm biểu diễn về đêm. Đồng thời nâng cấp các sản phẩm chuyển đổi số hiện nay như thực tế ảo giai đoạn 2, bảo tàng số 3D; các sản phẩm liên quan đến hoạt động trùng tu, trải nghiệm tại khu tháp L, khu tháp H…