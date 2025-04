Tài chính - Thị trường Giá vàng hôm nay 10/4/2025 mới nhất: Chính thức lập kỷ lục mới, tiến sát nút 104 triệu Giá vàng hôm nay 10/4/2025 bứt phá kỷ lục, chạm ngưỡng 104 triệu đồng/lượng, thị trường sôi sục với đà tăng mạnh từ SJC, DOJI đến PNJ.

Cập nhật giá vàng hôm nay 10/4/2025 mới nhất ở thị trường trong nước

Tại thời điểm khảo sát lúc 10:30 ngày 10/4/2025, giá vàng trong nước ghi nhận mức tăng mạnh mẽ, chạm đỉnh mới với mức tăng lên đến 2 triệu đồng/lượng. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở mức 100,9-103,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 2 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với ngày hôm qua. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC tại SJC Hà Nội niêm yết ở mức 100,9-103,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 2 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với ngày trước. Chênh lệch giá mua vào - bán ra đạt 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 100,9-103,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1,1 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 2 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với ngày hôm qua. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 10/4/2025 mới nhất: Chính thức lập kỷ lục mới, tiến sát nút 104 triệu

Tính đến 10h30 hôm nay, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 100,4-103,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 700 nghìn đồng/lượng chiều mua vào và tăng 1,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với đầu giờ sáng. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 100,5-103,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 600 nghìn đồng/lượng chiều mua vào và tăng 1,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với đầu giờ sáng. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Bảng cập nhật giá vàng hôm nay 10/4/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 100,9 ▲1200 103,9 ▲2000 Tập đoàn DOJI 100,9 ▲1200 103,9 ▲2000 Mi Hồng 101,2 ▲1200 103,2 ▲1300 PNJ 99,8 ▲300 101,9 - Vietinbank Gold 103,9 ▲2000 Bảo Tín Minh Châu 100,9 ▲1100 103,9 ▲2000 Phú Quý 100,6 ▲1700 103,9 ▲2000

1. DOJI - Cập nhật: 10/04/2025 10:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại

Mua vào Bán ra

AVPL/SJC HN 100.900

▲1200 103.900

▲2000 AVPL/SJC HCM 100.900

▲1200 103.900

▲2000 AVPL/SJC ĐN 100.900

▲1200 103.900

▲2000 Nguyên liệu 9999 - HN 99.500

▲2000 101.000

▲1700 Nguyên liệu 999 - HN 99.400

▲2000 100.900

▲1700

2. PNJ - Cập nhật: 10/04/2025 10:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 99.800 ▲300K 101.900 TPHCM - SJC 100.900 ▲1200K 103.900 ▲2000K Hà Nội - PNJ 99.800 ▲300K 101.900 Hà Nội - SJC 100.900 ▲1200K 103.900 ▲2000K Đà Nẵng - PNJ 99.800 ▲300K 101.900 Đà Nẵng - SJC 100.900 ▲1200K 103.900 ▲2000K Miền Tây - PNJ 99.800 ▲300K 101.900 Miền Tây - SJC 100.900 ▲1200K 103.900 ▲2000K Giá vàng nữ trang - PNJ 99.800 ▲300K 101.900 Giá vàng nữ trang - SJC 100.900 ▲1200K 103.900 ▲2000K Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ 99.800 ▲300K 101.900 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 99.400 ▲100K 101.900 ▲100K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 99.300 ▲100K 101.800 ▲100K Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) 74.080 ▲80K 76.580 ▲80K Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) 57.260 ▲60K 59.760 ▲60K Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) 40.040 ▲40K 42.540 ▲40K

3. SJC - Cập nhật: 10/04/2025 10:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 100.900

▲1200 103.900

▲2000 Vàng SJC 5 chỉ 100.900

▲1200 103.920

▲2000 Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 100.900

▲1200 103.930

▲2000 Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 100.300

▲800 103.300

▲1600 Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 100.300

▲800 103.400

▲1600 Nữ trang 99,99% 100.300

▲800 103.000

▲1600 Nữ trang 99% 98.980

▲1584 101.980

▲1584 Nữ trang 68% 67.108

▲1088 70.197

▲1088 Nữ trang 41,7% 40.105

▲667 43.105

▲667

Cập nhật giá vàng hôm nay ngày 10/4/2025 mới nhất trên thị trường thế giới

Tại thời điểm giao dịch lúc 10h00 ngày 10/4/2025 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới theo ghi nhận của Kitco giao ngay ở mức 3.118,87 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (25.960 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương khoảng 98,67 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (100,9-103,9 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 5,2 triệu.

Ngày 10 tháng 4 vừa qua, thị trường tài chính toàn cầu đã có những biến động lớn sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tạm thời giảm bớt các mức thuế nặng mà ông vừa áp đặt lên hàng loạt quốc gia. Trước đó, thị trường chứng khoán thế giới đã lao dốc mạnh, mất đi hàng nghìn tỷ đô la, làm rung chuyển cả trái phiếu chính phủ Mỹ và đồng đô la. Nhưng vào thứ Tư, ông Trump bất ngờ thông báo sẽ tạm dừng áp dụng nhiều mức thuế mới trong 90 ngày. Quyết định này khiến các cổ phiếu lớn trên Phố Wall, đặc biệt là nhóm “Magnificent Seven”, tăng vọt, mang về hơn 1,5 nghìn tỷ đô la giá trị thị trường chỉ trong một đêm. Các chỉ số quan trọng như S&P 500 và Nasdaq cũng ghi nhận mức tăng phần trăm hàng ngày lớn nhất trong hơn một thập kỷ.

Tuy nhiên, đến thứ Năm, thị trường lại có dấu hiệu chững lại. Các hợp đồng tương lai của Nasdaq giảm 0,7%, còn S&P 500 giảm 0,3%, cho thấy nhà đầu tư vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Đồng đô la Mỹ, sau khi tăng mạnh so với đồng yên Nhật và franc Thụy Sĩ vào hôm trước, đã giảm bớt một phần giá trị ở châu Á vào thứ Năm. Điều này phản ánh sự bất ổn trong dự đoán dài hạn, nhất là khi cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Một chuyên gia từ ngân hàng ANZ, ông Khoon Goh, cho rằng phản ứng ban đầu của thị trường chỉ là sự phục hồi tạm thời sau đợt bán tháo. Giờ đây, khi mọi thứ dần lắng xuống, các nhà đầu tư đang cố gắng tìm hướng đi tiếp theo.

Ở châu Á, tin tức về việc tạm hoãn thuế vẫn được đón nhận tích cực. Chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng tới 8%, trong khi các hợp đồng tương lai ở châu Âu cũng bật mạnh. Chẳng hạn, EUROSTOXX 50 và DAX đều tăng khoảng 8%, còn FTSE tăng 5,5%. Dù vậy, quyết định của ông Trump không phải là sự rút lui hoàn toàn. Nhà Trắng cho biết mức thuế chung 10% áp lên hầu hết hàng nhập khẩu vào Mỹ vẫn được giữ nguyên, và các mức thuế hiện hành với ô tô, thép, nhôm không bị ảnh hưởng. Đặc biệt, ông Trump còn gây áp lực lên Trung Quốc khi tuyên bố tăng thuế lên hàng hóa nước này từ 104% lên 125%. Đáp lại, Trung Quốc cũng nâng thuế lên sản phẩm Mỹ tới 84% và hạn chế 18 công ty Mỹ, chủ yếu trong lĩnh vực quốc phòng.

Dù áp lực thương mại leo thang, thị trường chứng khoán Trung Quốc vẫn khởi sắc vào thứ Năm. Chỉ số CSI300 tăng 1,6%, còn Hang Seng của Hồng Kông nhảy vọt 3,3%. Ông Wong Kok Hoong từ Maybank nhận định rằng ít nhất thương mại toàn cầu sẽ không rơi vào ngõ cụt hoàn toàn. Các công ty giờ đây có 90 ngày với mức thuế 10% để điều chỉnh chuỗi cung ứng, tìm kiếm giải pháp thay thế. Tuy nhiên, đồng nhân dân tệ lại kể một câu chuyện khác khi giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2007, đạt 7,3518 đổi 1 đô la. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cũng đặt tỷ giá tham chiếu ở mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm 2023, cho thấy áp lực kinh tế vẫn đang đè nặng.

Về thị trường trái phiếu, đợt bán tháo mạnh trong tuần này đã dịu bớt vào thứ Năm. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống 4,2889%, sau khi chạm đỉnh 4,5150% trước đó. Lợi suất này tăng khi nhà đầu tư bán trái phiếu, thường xảy ra khi họ lo ngại về lạm phát hoặc bất ổn kinh tế. Ông Lawrence Gillum từ LPL Financial giải thích rằng nhiều yếu tố đang đẩy lợi suất lên cao, như lạm phát dai dẳng, chính sách thận trọng của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), và sự rút lui của một số nhà đầu tư nước ngoài. Fed cũng cho biết họ sẽ không vội vàng giảm lãi suất, vì thuế cao có thể làm tăng giá cả, dù chính sách thương mại của ông Trump có nguy cơ làm chậm tăng trưởng kinh tế.

Nhìn chung, thị trường đang kỳ vọng Fed giảm lãi suất khoảng 80 điểm cơ bản (0,8%) từ nay đến cuối năm, thấp hơn so với dự đoán hơn 100 điểm trước đó. Điều này có nghĩa là chi phí vay tiền – như khi bạn vay ngân hàng để mua nhà hay xe – sẽ không giảm nhanh như nhiều người mong đợi. Trong bối cảnh đó, giá dầu giảm do lo ngại về căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, còn vàng – một tài sản an toàn – lại tăng nhẹ lên 3.097,52 đô la mỗi ounce. Tất cả cho thấy thị trường tài chính toàn cầu vẫn đang trong giai đoạn đầy biến động và khó đoán.

Tin tức, xu hướng giá vàng hôm nay 10/4/2025 giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng đang tăng mạnh do nhiều người tìm đến nó như một nơi trú ẩn an toàn, trong bối cảnh lãi suất trái phiếu Mỹ tăng cao vì lo ngại về sự bất ổn của thị trường trái phiếu. Theo Kitco, vàng kỳ hạn tháng 6 đã tăng thêm 115,9 USD, đạt 3.106,1 USD/ounce, còn giá bạc kỳ hạn tháng 5 cũng tăng 0,699 USD, lên 30,4 USD/ounce. Điều này xảy ra khi căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang và thị trường trái phiếu Mỹ gặp rủi ro, khiến nhà đầu tư chuyển hướng sang vàng.

Thông thường, trái phiếu Mỹ và vàng cạnh tranh nhau để trở thành nơi trú ẩn an toàn. Khi lãi suất trái phiếu cao, chúng thường hấp dẫn hơn. Nhưng nếu nhà đầu tư mất niềm tin vào thị trường trái phiếu Mỹ, vàng sẽ trở thành lựa chọn thay thế. SP Angel, một công ty môi giới, cho biết vàng còn được hưởng lợi từ việc Trung Quốc mua vào mạnh mẽ. Họ cũng nhắc lại rằng khi Fed từng cắt giảm lãi suất khẩn cấp 100 điểm cơ bản vào tháng 3 năm 2020, giá vàng đã tăng khoảng 30% trong phần còn lại của năm đó.

Căng thẳng thương mại cũng khiến Trung Quốc và Nhật Bản có thể đang bán tháo trái phiếu Mỹ. Một tiêu đề từ Barron’s viết: “Thuế quan của Trump làm rung chuyển thị trường trái phiếu”. Điều này đẩy chỉ số USD giảm mạnh, giá dầu thô Nymex xuống mức thấp nhất trong 4 năm, khoảng 57 USD/thùng, trong khi lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm ở mức 4,38%. Thị trường đang lo ngại về các quỹ phòng hộ lớn phải điều chỉnh vị thế, một phần do kỳ vọng chính sách nới lỏng từ chính quyền Trump chưa thành hiện thực.

Về mặt kỹ thuật, giá vàng tháng 6 đang có lợi thế ngắn hạn. Phe mua hướng tới mức 3.201,6 USD/ounce, trong khi phe bán muốn đẩy giá xuống dưới 2.970,4 USD/ounce. Các chuyên gia dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục biến động mạnh và có thể tăng trong thời gian tới, nhất là khi căng thẳng địa chính trị, như nguy cơ xung đột Mỹ - Iran ở Trung Đông, ngày càng nghiêm trọng. Việc Tehran đẩy nhanh chương trình hạt nhân càng làm gia tăng nỗi lo về khủng hoảng.

Đồng USD yếu đi do kỳ vọng Fed sẽ sớm hạ lãi suất cũng hỗ trợ giá vàng. Nếu tình hình địa chính tiếp tục nóng và USD không phục hồi, vàng có thể vượt 3.100 USD/ounce, thậm chí chạm 3.150 USD. Tuy nhiên, nếu Fed giữ lãi suất cao để kiểm soát lạm phát, giá vàng có thể giảm. Ngược lại, nếu kinh tế suy thoái hoặc bất ổn leo thang, vàng sẽ tăng mạnh nhờ vai trò tài sản an toàn. Nhà đầu tư đang chờ báo cáo CPI của Mỹ để hiểu rõ hơn về lạm phát và hướng đi tiếp theo của thị trường.