Thể thao Giải chạy Tam Kỳ Marathon “Hành trình về đất Mẹ” năm 2025: Chờ những bước chạy khám phá đất ba sông Trong hai ngày 15 và 16/3 sẽ diễn ra Giải chạy Tam Kỳ Marathon “Hành trình về đất Mẹ” năm 2025. Nhiều người mong chờ những bước chạy xuyên đêm trên hành trình chinh phục các cung đường tuyệt đẹp tại vùng đất ngã ba sông.

Giải chạy vì sức khỏe cộng đồng Tam Kỳ, khởi động cho Giải chạy Tam Kỳ Marathon “Hành trình về đất Mẹ” được tổ chức đầu năm 2025. Ảnh: Tường Vy

Quảng bá đất và người Tam Kỳ

Từng có hai giải marathon quy mô toàn quốc diễn ra khá thành công trên địa bàn thành phố, đó là Tam Kỳ Discovery Marathon 2023 (trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa, thể thao, du lịch biển năm 2023 do TP.Tam Kỳ tổ chức) và Giải chạy Quảng Nam Marathon 2024 (do Sở VH-TT&DL tổ chức).

Sở hữu những cung đường mang đầy tính trải nghiệm, đi qua nhiều địa danh nổi tiếng như Làng bích họa Tam Thanh, đường ven biển Tam Thanh, Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng, làng du lịch sinh thái Hương Trà… vì vậy, các giải marathon trong hai năm trước đây đã để lại ấn tượng về quy mô lớn, thu hút nhiều tên tuổi của làng chạy đường dài tạo nên các cuộc tranh tài hấp dẫn; cũng là cơ hội quý giá cho việc quảng bá đất và người Tam Kỳ.

Lần này, Giải chạy Tam Kỳ Marathon “Hành trình về đất Mẹ” năm 2025 (do TP.Tam Kỳ phối hợp với Công ty CP Khám phá không giới hạn Việt Nam tổ chức trong hai ngày 15-16/3) tiếp tục là hành trình chinh phục những cung đường chạy đẹp đi qua nhiều địa bàn ở vùng đất ngã ba sông. Công tác chuẩn bị cho giải được triển khai khá sớm và đầu năm 2025 ban tổ chức họp báo thông tin về giải.

Theo ông Nguyễn Minh Nam - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Tam Kỳ, đây là sự kiện thể thao có quy mô lớn của TP.Tam Kỳ trong năm 2025, cũng là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (28/3/1930 - 28/3/2025), 50 năm Giải phóng TP.Tam Kỳ và tỉnh Quảng Nam (24/3/1975 - 24/3/2025).

Thông qua hoạt động này nhằm giới thiệu hình ảnh về mảnh đất, văn hóa và con người Tam Kỳ đến bạn bè trong, ngoài nước. Qua đó, góp phần thúc đẩy mối quan hệ giao lưu, hợp tác với nhà đầu tư, các chuyên gia du lịch, các công ty lữ hành tiếp cận, tìm hiểu về tiềm năng, lợi thế của thành phố.

Lịch trình của Giải chạy Tam Kỳ Marathon “Hành trình về đất Mẹ” năm 2025:

Ngày 15/3: khai mạc giải lúc 15 giờ; cự ly 1,2km dành cho trẻ em xuất phát lúc 17 giờ.

Ngày 16/3: cự ly 42km xuất phát lúc 3 giờ; 21km lúc 4 giờ; 10 và 5km lúc 5 giờ.

Chờ những bước chạy trong đêm

Ông Võ Thanh Cung - Giám đốc Trung tâm VH-TT-TT&TH TP.Tam Kỳ cho biết, quy mô của giải lần này khá lớn với tổng cộng hơn 3.100 vận động viên (VĐV) đăng ký tham gia, trong đó có 40 VĐV nước ngoài đến từ 6 quốc gia.

Các vận động viên tham gia nội dung 10km giải chạy vì sức khỏe cộng đồng Tam Kỳ năm 2025. Ảnh: TƯỜNG VY

Đáng chú ý, giải quy tụ được một số gương mặt tiêu biểu của làng chạy marathon trên cả nước thời gian gần đây như Dương Văn Quang (huấn luyện viên chạy bộ cho cộng đồng chạy bộ tại Đà Nẵng), Trường Hồng Phú, Đào Duy Thạch, Hoàng Văn Hơn, Đậu Tuấn Kiệt, Trần Minh Tuyên, Nguyễn Minh Tuấn, Hoàng Kiều Nhi, Nguyễn Thị Trà My… Đây hứa hẹn sẽ tạo nên những màn đua tranh hấp dẫn trên các cung đường chạy, từ các tuyến phố băng qua cánh đồng lộng gió, đến chạy dọc đường ven biển, qua con đường mát xanh Vườn Cừa trước khi nhập vào lại nội đô để chạm đích đến là Quảng trường 24/3.

Với chiều dài đường chạy khá dài, trong đó cự ly full marathon lên đến hơn 42km nên phải tổ chức thi đấu từ khá sớm để tránh được cái nắng và nhằm đảm bảo thể lực cho VĐV. Vì vậy, những bước chạy của VĐV diễn ra trong đêm khi 2 giờ sáng phải có mặt chuẩn bị để bước vào thi đấu lúc 3 giờ đối với cự ly 42km. Các cự ly tiếp theo gồm 21km, 10km và 5km cũng sẽ tiếp tục vào vạch xuất phát trước khi trời sáng.

Cạnh đó, nhằm giữ an toàn sức khỏe cho VĐV thi đấu, đạt kết quả tốt nhất, đặc biệt là các cự ly dài 42km, 21km, Ban tổ chức quan tâm bố trí các phương tiện hỗ trợ và các điều kiện phục vụ cho VĐV trên suốt hành trình.

Trong đó, bố trí 20 trạm tiếp nước, các trạm y tế, 2 xe cứu thương, cùng 12 bác sĩ, 20 điều dưỡng trực tại các trạm tiếp nước và y tế trên đường chạy cũng như khu vực về đích để sẵn sàng hỗ trợ.

Lực lượng an ninh bảo vệ cũng được tăng cường quân số tối đa với khoảng 400 người, gồm công an, dân phòng, thanh niên tình nguyện tham gia để đảm bảo công tác an ninh trật tự trên các tuyến đường đua, nhất là những điểm giao cắt ở các ngã ba, ngã tư.

Tất cả vì mục tiêu cho giải diễn ra an toàn, chất lượng, thật sự là ngày hội của những người yêu chuộng môn thể thao chạy bộ trên cả nước tụ hội tại Tam Kỳ trong những ngày mừng chiến thắng.