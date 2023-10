Kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin, hình ảnh vi phạm trật tự an toàn giao thông

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch phát động phong trào “Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông (TTATGT)”.

Theo đó, phong trào “Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm hành chính về TTATGT” được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh; trong đó tuyên truyền nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật về TTATGT, hướng dẫn cách thức nhận diện, thu thập, vận động nhân dân chủ động phát hiện, kịp thời phản ánh các hành vi vi phạm về TTATGT cho lực lượng chức năng để xử lý đúng quy định của pháp luật.

Về các thông tin, hình ảnh phản ánh hành vi vi phạm: tập trung vào các hành vi chở quá số người quy định; đón, trả khách không đúng nơi quy định; ô tô chở hàng quá khổ; có dấu hiệu quá tải, cơi nới thành thùng xe, chở vật liệu để rơi vãi; đi vào đường cấm, đi ngược chiều; không chấp hành tín hiệu của đèn giao thông; dừng, đỗ không đúng nơi quy định; đi vào làn dừng phương tiện khẩn cấp, đi lùi trên đường cao tốc; điều khiển xe lạng lách, đánh võng gây mất TTATGT, an ninh, trật tự, an toàn xã hội…

Về phương pháp ghi nhận các thông tin, hình ảnh phản ánh hành vi vi phạm: nội dung hành vi vi phạm; quay video clip, chụp ảnh về hành vi vi phạm (sử dụng phương tiện của cá nhân như máy ảnh, camera, điện thoại thông minh, camera hành trình...; thời gian phát hiện; tuyến đường, địa điểm xảy ra vi phạm (tên đường, vị trí nút giao, số ki lô mét theo mốc lộ giới, số nhà...); địa bàn hành chính cấp xã, huyện; biển kiểm soát, đặc điểm của phương tiện (chủng loại xe, màu sơn...).

Sau khi ghi nhận được thông tin, hình ảnh phản ánh hành vi vi phạm, quần chúng nhân dân cần nhanh chóng liên hệ, phản ánh trực tiếp với các đơn vị công an trên địa bàn tỉnh (qua các kênh tương tác trực tuyến như số điện thoại đường dây nóng; tài khoản Zalo OA; trang fanpage Facebook...).

Công an các đơn vị, địa phương có trách nhiệm bảo đảm bí mật đối với danh tính của người cung cấp tin.

Sau khi tiếp nhận thông tin, hình ảnh do nhân dân cung cấp, công an các đơn vị, địa phương thực hiện trình tự, thủ tục theo đúng quy định tại Nghị định số 135 ngày 31/12/2021 của Chính phủ về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ do cá nhân, tổ chức cung cấp; Thông tư số 32 ngày 1/8/2023 của Bộ Công an quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của lực lượng cảnh sát giao thông.