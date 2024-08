Xã hội Góp sức vì quê hương Hơn 25 năm làm trưởng thôn, ông Lê Đình Xí (thôn Trung Đông, xã Duy Trung, Duy Xuyên) trở thành cầu nối kết dính cộng đồng, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Lê Đình Xí (bên trái) vận động người dân xây dựng nông thôn mới. Ảnh: T.T

Dù đã 58 tuổi nhưng Trưởng thôn Lê Đình Xí vẫn luôn xông xáo, nhiệt huyết với việc làng, việc xã. “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, lời dạy của Bác Hồ trong việc tạo sự đồng thuận, phát huy sức dân được ông Xí học và vận dụng sát thực tế.

Ông chia sẻ, để mọi việc thành công thì trước hết người dân phải cùng hưởng ứng. Vậy nên, trong mỗi phong trào, cuộc vận động, ông đều vạch ra phương pháp tuyên truyền để người dân trong thôn đồng lòng, thấu hiểu và đoàn kết thực hiện.

Năm 1999, khi được bầu làm trưởng thôn, ông Xí bắt tay vào việc vận động nhân dân hưởng ứng phong trào bê tông hóa giao thông nông thôn.

Ông nhớ lại, thời điểm đó người dân chưa mặn mà với phong trào hiến đất làm đường, nhiều gia đình không chịu tháo dỡ tường rào, cổng ngõ vì đời sống kinh tế khó khăn, không có tiền xây dựng lại. Không ngại khó, ông đi vận động từng nhà, đến từng tổ để gặp gỡ, họp và nói chuyện với người dân.

Chân dung ông Lê Đình Xí (thôn Trung Đông, xã Duy Trung, Duy Xuyên). Ảnh: T.T

“Nhiều tổ đoàn kết không đồng thuận thực hiện chủ trương này. Vì vậy, tôi đi hết 19 tổ đoàn kết của thôn, giải thích để mọi người hiểu ý nghĩa của việc mở rộng đường sẽ tạo điều kiện thuận lợi lưu thông hàng hóa.

Sau 3 năm kiên trì thuyết phục, người dân hiểu và hưởng ứng nhiệt tình. Đến năm 2019, thôn Trung Đông hoàn thành bê tông hóa hơn 7km đường giao thông nông thôn, đạt 100%, trong đó hơn 80% là đường rộng 5,5m, không còn đường 2m” – ông Xí kể.

Sau khi có đường sá khang trang, ông Xí trăn trở với câu chuyện thắp sáng đường quê. Nghĩ là làm, năm 2005, ông vận động người dân đóng góp kinh phí, ngày công để chôn trụ tre, bắt đèn chiếu sáng trên khắp nẻo đường. Dần dần, vận động nguồn lực đổi trụ tre thành trụ bê tông và nâng cấp hệ thống bóng đèn.

Ông Trần Công Thành – Bí thư Đảng ủy xã Duy Trung chia sẻ: “Trung Đông là địa bàn phức tạp nhất về an ninh trật tự. Tuy nhiên, khi phong trào thắp sáng làng quê do ông Xí khởi xướng đi vào đời sống, gắn với mô hình camera an ninh, góp phần phát huy hiệu quả trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Và từ khi thôn Trung Đông thực hiện những mô hình này, tất cả các khu dân cư ở Duy Trung nhân rộng và đạt nhiều kết quả tích cực”.

Cũng theo ông Thành, Trung Đông là thôn có diện tích rộng, nằm ở cửa ngõ giao thương với các xã, thị trấn trong và ngoài huyện, có quốc lộ 14H đi qua nên tình hình an ninh trật tự ở thôn luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Cùng với việc đẩy mạnh, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền thanh thiếu niên, ông Xí lồng ghép các buổi họp thôn vận động gia đình chú trọng chăm sóc, giáo dục con cái.

Tổ chức các hoạt động, phong trào lôi cuốn thanh thiếu niên tham gia, nổi bật là vận động hơn 100 triệu đồng xây dựng sân bóng đá, bóng chuyền rộng 3.000m2 và hệ thống đèn chiếu sáng, tạo sân chơi cho lớp trẻ.

Ngoài ra, ông Xí còn vận động gần 100 triệu đồng cùng với tiền thưởng thôn văn hóa xây dựng công viên cây xanh rộng 700m2, lắp đặt dụng cụ thể dục thể thao phục vụ nhu cầu tập luyện, vui chơi của người dân.

Suốt 25 năm trải qua các vị trí bí thư chi bộ, trưởng thôn, ông Xí đồng hành cùng người dân Trung Đông từ những việc nhỏ nhất. Ở mỗi đợt bầu cử, ông Xí luôn được tín nhiệm với tỷ lệ cử tri đồng ý từ 95% trở lên. Ông Trần Công Thành – Bí thư Đảng ủy xã Duy Trung nhìn nhận: “Công việc ở thôn khá nhiều, cống hiến là chính. Chỉ có những người thực sự lấy công việc làm trọng, vì người dân, biết chia sẻ vui buồn với dân mới có thể làm tốt vai trò trưởng thôn. Và ông Lê Đình Xí là một tấm gương như vậy”.

Tác phẩm tham dự cuộc thi báo chí “Lan tỏa năng lượng tích cực vì khát vọng Quảng Nam”