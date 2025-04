Xã hội Hội An băn khoăn về quan hệ hợp tác quốc tế Theo chỉ đạo của Trung ương, từ ngày 1/7 chính quyền cấp huyện sẽ chấm dứt hoạt động. Bên cạnh những vấn đề phát sinh thì việc tiếp tục duy trì mối quan hệ kết nghĩa giữa Hội An với các thành phố trên thế giới hiện vẫn chưa được tính đến.

Một hoạt động giao lưu văn hóa của Trung tâm VH-TT&TT-TH TP.Hội An tại TP.Wernigerode (Đức) năm 2023 - Ảnh: TTVH HỘI AN

Kết nghĩa với 20 thành phố

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết, Hội An có quan hệ hợp tác, kết nghĩa với 20 thành phố thuộc nhiều quốc gia trên thế giới như Đức, Hungary, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Lào… Trong đó, riêng với Nhật Bản, Hội An đã kết nghĩa với 6 thành phố. Điển hình, một số thành phố đã có mối quan hệ kết nghĩa hơn 10 năm như Wernigerode (Đức), Szentendre (Hungary)...

Thông qua mối quan hệ này, hàng năm đều diễn ra các hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân; nghiên cứu bảo tồn di sản, bảo vệ môi trường, phát triển đô thị và du lịch bền vững. Từ đó, hình ảnh Hội An được nâng tầm quảng bá rộng rãi và thường xuyên trên thế giới, góp phần tạo lập uy tín, vị thế của thành phố…

“Hiện tại, chúng tôi vẫn chưa nhận được văn bản hướng dẫn hay kế hoạch gì. Sắp tới mô hình cấp huyện không còn cũng không biết việc duy trì các mối quan hệ kết nghĩa này sẽ như thế nào” - ông Lanh chia sẻ.

Theo đề xuất, sau sắp xếp TP.Hội An còn 3 phường và một xã. Theo lãnh đạo Trung tâm VH-TT & TT-TH TP.Hội An, thời gian này một số đối tác nước ngoài cũng đã tìm hiểu, trao đổi về diễn biến tiếp theo trong việc hợp tác, kết nghĩa, nhất là trên các lĩnh vực giao lưu văn hóa, nghệ thuật nhưng đơn vị không biết trả lời thế nào vì chưa nhận được hướng dẫn chỉ đạo cụ thể.

Thương hiệu đô thị toàn cầu

Có thể khẳng định, TP.Hội An không chỉ là định danh hành chính mà còn về mặt thương hiệu, đẳng cấp đô thị nổi tiếng toàn cầu. Điều này thể hiện qua hàng chục danh hiệu được các tổ chức quốc tế bình chọn, nhất là các danh hiệu về du lịch.

Từ nhiều năm trước, chính quyền địa phương cũng đã đặt ra mục tiêu xây dựng Hội An thành thành phố văn hóa, sinh thái và du lịch, đồng thời xác định là vấn đề then chốt xuyên suốt mang tính bao trùm và nhân văn trong phát triển.

Gần nhất, cuối năm 2023, Hội An gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO trên hai lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian. Do đó, việc không còn danh xưng thành phố cũng đặt ra vấn đề cần tính toán, giải quyết nhằm đảm bảo công tác đối ngoại được xuyên suốt, hiệu quả.

“Chắc chắn tư cách tham gia sẽ bị ảnh hưởng vì ngày xưa TP.Hội An là ngôi nhà sáng tạo chung bao trùm các ngành nghề thủ công và nghệ thuật dân gian trên cả địa bàn Hội An, còn nay thì không biết bàn giao về phường hay TP.Đà Nẵng (mới) tiếp tục thực hiện. Thật sự rất lúng túng nên phải chờ đến sau khi ổn định việc sắp xếp mới tính được“ - ông Lanh chia sẻ thêm.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An thừa nhận, việc tham gia mạng lưới thành phố sáng tạo sẽ ảnh hưởng, tuy vậy trong tình hình hiện tại cũng không thể tính toán gì. Do đó, trước mắt vẫn phải chờ hướng dẫn chỉ đạo của Bộ VH-TT&DL và TP.Đà Nẵng (mới).

“Tất nhiên, về mặt quan điểm tôi nghĩ vẫn có cách giải quyết hợp lý như chuyển về TP.Đà Nẵng đăng ký tham gia lại từ đầu theo mảng khác hoặc trên nền tảng hiện có của Hội An, Đà Nẵng có thể tiếp tục phát triển lên… nên phải tiếp tục bàn” - ông Sơn nói.

Đồng thời ông Sơn cũng khẳng định, tất cả đều có cách giải quyết ổn thỏa, kể cả việc duy trì mối quan hệ kết nghĩa giữa Hội An với các thành phố trên thế giới, bởi hầu hết mối quan hệ kết nghĩa chủ yếu xuất phát từ tình cảm chứ không căn cứ trên quy mô, diện tích tương xứng…

“Trong số 20 thành phố có quan hệ kết nghĩa, hợp tác, bên cạnh những thành phố lớn vẫn có nhiều thành phố nhỏ hơn Hội An nên nếu có chuyển giao mối quan hệ về cấp phường cũng không thành vấn đề.

Tôi nghĩ có thể chuyển giao về phường trung tâm (phường có khu phố cổ) tiếp tục duy trì mối quan hệ kết nghĩa với các thành phố nhỏ. Riêng với những thành phố kết nghĩa có quy mô lớn tương đương cấp tỉnh như Kawasaki hay Sakai (Nhật Bản)… có thể chuyển giao về TP.Đà Nẵng” - ông Sơn gợi ý.