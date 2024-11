An ninh trật tự Hội An có nhiều mô hình tái hòa nhập cộng đồng Hiện nay, trên địa bàn TP.Hội An có 12/13 xã, phường đã xây dựng các mô hình tái hòa nhập cộng đồng với nhiều mô hình hoạt động hiệu quả.

Trong đó, nổi bật là mô hình “4 trách nhiệm” của phường Thanh Hà; “Tình thương và trách nhiệm” của phường Cẩm Phô; “Hoàn Lương” của xã Cẩm Hà; “3+1” của phường Minh An và Sơn Phong; “Vươn lên” của phường Cẩm Châu; “Quản lý, giáo dục người lầm lỗi tại địa bàn dân cư” của phường Cửa Đại; “1 quản lý 4 phối hợp” của phường Cẩm Nam, “5+1” của phường Tân An; “Chung tay giúp đỡ người lầm lỡ” ở xã Cẩm Kim và Cẩm Thanh; “Quản lý, cảm hóa, giáo dục người vi phạm pháp luật” của phường Cẩm An.

Trong quá trình thực hiện các mô hình, các xã phường đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc chung tay giúp đỡ người hoàn lương vươn lên trong cuộc sống, nhất là hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho người tái hòa nhập cộng đồng, từ đó góp phần kéo giảm tỷ lệ tái phạm tội.