Hội An đề nghị được tuyển bổ sung 30 học sinh địa phương vào lớp 10 các trường THPT trên địa bàn thành phố

Qua kết quả tuyển sinh nêu trên, trong thời gian qua, UBND TP.Hội An nhận được nhiều đơn kiến nghị, cứu xét của phụ huynh liên quan đến tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025.

Hầu hết phụ huynh học sinh có kiến nghị xét trúng tuyển đủ 80% số học sinh tốt nghiệp THCS của các trường THCS trên địa bàn TP.Hội An đăng ký vào các trường THPT trên địa bàn thành phố.

Do đó, UBND TP.Hội An xin ý kiến của UBND tỉnh cho phép được tuyển đủ 80% học sinh tốt nghiệp THCS của các trường THCS trên địa bàn TP.Hội An (tương ứng với số học sinh được tuyển bổ sung là 30 em).

Hiện UBND tỉnh đã giao Sở GD-ĐT căn cứ các quy định, xem xét tình hình thực tế, có báo cáo cụ thể đối với đề nghị của UBND TP.Hội An về chỉ tiêu, tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 các trường THPT năm học 2024 - 2025 trên địa bàn TP.Hội An theo đề nghị tại tờ trình nêu trên; tham mưu, đề xuất để UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Được biết, thực hiện Công văn số 466 ngày 5/3/2024 của Sở GD-ĐT về việc đề xuất phương án phân tuyến tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT công lập năm học 2024 - 2025, UBND TP.Hội An và UBND thị xã Điện Bàn đã thống nhất phương án phân tuyến đối với học sinh thuộc vùng ven nằm ở các khối phố Hà Bản, Hà Quảng Đông, Hà Quảng Tây, Hà Quảng Bắc, Quảng Gia (phường Điện Dương, Điện Bàn) được đăng ký xét tuyển vào lớp 10 các trường THPT trên địa bàn thành phố Hội An theo thống nhất tại văn bản Thông báo kết luận số 1339 ngày 15/6/2023 của Sở GD-ĐT Quảng Nam nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại cho học sinh và giảm tải cho Trường THPT Lương Thế Vinh (phường Điện Nam Trung) của thị xã Điện Bàn do không đảm bảo các điều kiện để tổ chức dạy học (thiếu giáo viên, phòng học).