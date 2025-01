Du lịch Hội An đón đoàn khách Ý "xông đất" năm 2025 (QNO) - Sáng 1/1/2025, tại khu vực Chùa Cầu, UBND TP.Hội An tổ chức đón đoàn du khách đầu tiên (đến từ nước Ý) tham quan Khu phố cổ Hội An trong năm 2025. Tham dự có Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng và Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Thanh Hồng.

Nghi thức đón đoàn du khách qua cầu An Hội về khu vực Chùa Cầu. Ảnh: T.L

Đoàn gồm 18 vị khách đến từ nước Ý tham gia chương trình tham quan tại Hội An do Công ty CP Miền Á Đông tổ chức. Được biết, đây là năm thứ 2 liên tiếp Hội An đón đoàn khách đến từ nước Ý "xông đất" đầu năm.

Du khách Elisabetta Casiragh cho hay, bà và mọi người trong đoàn rất ấn tượng, xúc động khi được chính quyền địa phương và người dân đón tiếp hết sức nồng hậu trong dịp đầu năm mới 2025.

Du khách hào hứng lưu lại kỷ niệm khi được chào đón nồng nhiệt. Ảnh: T.L

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết, "xông đất" là mỹ tục của người Việt nói chung và người Hội An nói riêng.

Việc thành phố đón đoàn du khách đến từ Ý - kinh đô văn hóa của châu Âu và cũng là cái nôi của thời kỳ phục hưng văn hóa, có những nét tương đồng, tương hợp với văn hóa Hội An, Quảng Nam về nghệ thuật, di sản văn hóa, nghệ thuật biểu diễn... trong dịp đầu năm mới là cơ duyên để Hội An tiếp tục hành trình xây dựng thành phố sáng tạo toàn cầu.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng trao quà đoàn du khách Ý. Ảnh: T.L

"Người Hội An luôn hiếu khách và nồng nhiệt chào đón mọi du khách. Hội An mong muốn các bạn trong đoàn sẽ còn nhiều lần nữa quay lại Hội An cũng như giới thiệu thêm nhiều bạn bè đến với Việt Nam, đến với Hội An" - ông Lanh nói.

Sau chương trình đón tiếp, đoàn khách này tham quan khu phố cổ Hội An với nhiều công trình kiến trúc cổ được bảo tồn theo thời gian; được trải nghiệm các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, trình diễn nghề thủ công truyền thống đặc trưng tại địa phương.

[VIDEO] - Đón đoàn khách đầu tiên tham quan Khu phố cổ Hội An trong năm 2025:

Lãnh đạo tỉnh cùng Sở VH-TT&DL và TP.Hội An chụp hình lưu niệm cùng đoàn du khách Ý. Ảnh: T.L

[VIDEO] - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng chia sẻ về kỳ vọng phát triển ngành du lịch Quảng Nam năm 2025: