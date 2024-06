Thanh thiếu niên Hội An khai mạc hoạt động hè năm 2024 (QNO) - Sáng 15/6, tại bãi biển Cửa Đại, TP.Hội An tổ chức khai mạc hoạt động hè và phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 với sự tham gia của 200 thiếu nhi.

TP.Hội An trao quà trẻ em vượt khó trong học tập. Ảnh: PHAN SƠN

Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 có chủ đề: “Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em”. Trong đó, TP.Hội An tập trung đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và xã hội về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; thực hiện hiệu quả chính sách, pháp luật liên quan đến trẻ em. Chủ động giải quyết các vấn đề về trẻ em, phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ trẻ em bị xâm hại, tai nạn, thương tích...

Hè năm nay, TP.Hội An và các cơ quan, đơn vị, xã phường tiếp tục tổ chức các hoạt động dành cho thiếu nhi như: diễn đàn quyền trẻ em; hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, các lớp năng khiếu miễn phí. Qua đó, thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia, tạo môi trường vui chơi, sinh hoạt an toàn, lành mạnh.

Lãnh đạo TP.Hội An tặng hoa tri ân các doanh nghiệp, tổ chức xã hội đồng hành chăm lo cho trẻ em. Ảnh: PHAN SƠN

Tại chương trình, TP.Hội An tặng 50 suất quà (500 nghìn đồng/suất) cho trẻ em vượt khó học khá giỏi. Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Hội An, Viện Nghiên cứu kinh tế xây dựng và đô thị, doanh nghiệp xã hội Think Playgrounds hỗ trợ xây dựng Công viên sinh thái cộng đồng Cửa Đại với kinh phí 2,1 tỷ đồng.

Tổ chức CHIA hỗ trợ xây dựng “Ngôi nhà mơ ước” trị giá 140 triệu đồng cho 1 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ 221 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 371,5 triệu đồng; tặng 10 phần quà cho trẻ em. Nghiệp đoàn ghe bơi du lịch Sông Hoài tặng 2 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.