Sự kiện

“Mùa hè bất tận” tại Festival biển Hội An năm 2024

(QNO) - Chính thức diễn ra trong 2 ngày 15-16/6, Festival biển “Hội An - Cảm xúc mùa hè 2024” sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao sôi nổi tại các bãi biển Cửa Đại, Tân Thành, An Bàng và Cù Lao Chàm của Hội An.