Du lịch Hoi An Memories đạt chuẩn Resort 5 sao (QNO) - Ngày 18/1, Hoi An Memories Resort &Spa thuộc quần thể Đảo Ký ức Hội An vinh dự được Cục Du lịch Việt Nam trao giấy chứng nhận đạt chuẩn Resort 5 sao.

Trao chứng nhận khu resort đạt chuẩn 5 sao cho Hoi An Memories Resort &Spa - Ảnh: K.L

Đây là sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt không chỉ đối với Đảo Ký ức Hội An mà còn đối với du lịch Quảng Nam. Xứng danh là một phần quan trọng của tổ hợp văn hóa, du lịch, giải trí hàng đầu thế giới.

Ông Văn Bá Sơn - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL cho biết, với việc được công nhận đạt chuẩn 5 sao, Hoi An Memories Resort &Spa là 1 trong 14 đơn vị lưu trú đạt chuẩn 5 sao trong tổng số hơn 900 đơn vị lưu trú trên địa bàn tỉnh Quảng Nam hiện nay.

Hoi An Memories Resort & Spa cũng là đơn vị đáp ứng nhanh chóng và đầy đủ việc cải tạo, hoàn thiện để đạt tiêu chuẩn 5 sao trong thời gian ngắn (chưa đầy 2 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ xin được cấp chứng nhận đạt chuẩn 5 sao), minh chứng cho việc đầu tư chỉnh chu ngay từ ban đầu.

“Sự kiện Hoi An Memories Resort &a Spa được công nhận chuẩn 5 sao đánh dấu bước tiến lớn trong lĩnh vực du lịch cao cấp của đô thị cổ Hội An. Đồng thời, cũng là sự khẳng định chất lượng dịch vụ đẳng cấp mà Hoi An Memories Resort & Spa luôn cam kết mang đến cho khách hàng” – ông Văn Bá Sơn nhìn nhận.

Gắn bảng 5 sao cho Hoi An Memories Resort &Spa - Ảnh: K.L

Theo đại diện Hoi An Memories Resort & Spa, khu resort luôn nỗ lực cung cấp dịch vụ chất lượng cao và trải nghiệm tuyệt vời cho du khách, mang đến những trải nghiệm xứng tầm và đẳng cấp trong một không gian văn hóa - nghệ thuật độc đáo đậm sắc màu di sản.

Những dấu ấn tạo nên sự đặc biệt của Hoi An Memories Resort &Spa gồm chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp, đẳng cấp; thiết kế sang trọng; không gian xanh mát, tiện ích chất lượng cao; âm thực độc đáo, đa dạng…