Văn hóa

Hội An tham gia Tổ chức các thành phố di sản thế giới

(QNO) - Ngày 23/9, Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy Hội An vừa thống nhất chủ trương Hội An tham gia Tổ chức các thành phố di sản thế giới (OWHC). Trung tâm đang tham mưu UBND thành phố thực hiện thủ tục tham gia theo quy định.