Quốc phòng - An ninh Hội An tổ chức hội nghị công an lắng nghe ý kiến nhân dân (QNO) - Sáng 26/9, Công an TP.Hội An phối hợp Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị “Công an TP.Hội An lắng nghe ý kiến nhân dân” năm 2024.

Nhân dân đóng góp ý kiến với Công an TP.Hội An. Ảnh: PHAN SƠN

Thượng tá Vương Quốc Hội - Trưởng Công an TP.Hội An đã báo cáo một số kết quả đạt được trong công tác chuyên môn của lực lượng công an toàn thành phố gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy” năm 2024.

Theo đó, từ đầu năm 2024 đến nay, các đội thuộc Công an thành phố, công an các xã, phường triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh hiệu quả với hoạt động chống phá của các loại đối tượng; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện quan trọng, các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm, làm việc tại Hội An và các hoạt động vui xuân, đón tết.

Công an thành phố và các xã, phường tổ chức hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn với tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 78,95%, vượt chỉ tiêu. Đề án 06 được tập trung thực hiện hiệu quả. Công tác phòng cháy chữa cháy & cứu nạn cứu hộ được quan tâm, thực hiện quyết liệt. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng đạt kết quả tích cực.

Tại hội nghị, nhân dân phát biểu nhiều ý kiến đánh giá cao lực lượng công an toàn thành phố trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự và cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Bên cạnh đó, góp ý đối với Công an TP.Hội An liên quan đến tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; xây dựng lực lượng công an và xử lý các hành vi vi phạm khác. Các ý kiến góp ý được lãnh đạo Công an TP.Hội An tiếp thu, giải trình.