Giáo dục - Việc làm Hội An trao 155 suất học bổng “Tiếp sức đến trường” (QNO) - Sáng 1/10, Hội Khuyến học TP.Hội An tổ chức chương trình trao học bổng “Tiếp sức đến trường” năm học 2024 - 2025.

Hội Khuyến học TP.Hội An vận động nhiều cá nhân, đơn vị trao học bổng cho học sinh, sinh viên. Ảnh: PHAN SƠN

Qua thời gian vận động, Hội Khuyến học TP.Hội An nhận được sự hỗ trợ của 20 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm để trao 155 suất học bổng với tổng trị giá 90 triệu đồng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập.

Dịp này, Hội Khuyến học TP.Hội An trao 5 triệu đồng được Quỹ học bổng Huỳnh Đắc Hương (Thiếu tướng, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, người con quê hương Hội An đang sống tại Hà Nội) tặng để tiếp tục tổ chức các lớp dạy hát dân ca cho thiếu niên, nhi đồng tại Hội An.