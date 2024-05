Nông nghiệp - Nông thôn Hội An tuyên dương 50 điển hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi (QNO) - Tối 24/5, Hội Nông dân TP.Hội An tổ chức chương trình khai mạc hội chợ giới thiệu sản phẩm nông nghiệp - công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Hội chợ giới thiệu sản phẩm nông nghiệp - công nghiệp nông thôn tiêu biểu của Hội Nông dân TP.Hội An. Ảnh: PHAN SƠN

Tham gia hội chợ có 60 gian hàng đến từ Hội Nông dân các xã phường tại Hội An, các địa phương trong tỉnh và quận Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng). Đây là dịp quảng bá, đẩy mạnh xúc tiến thương mại các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp - công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm đặc trưng của Hội An và các địa phương trong tỉnh đến với người dân, du khách; tạo mối liên kết chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu dùng, phát triển sản phẩm bền vững.

Dịp này, Hội Nông dân TP.Hội An cũng tuyên dương 50 điển hình tiêu biểu trong phong trào nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi giai đoạn 2019 - 2023. Qua đó, tiếp tục khơi dậy, cổ vũ, phát huy mạnh mẽ phong trào và sự cần cù, sáng tạo của nông dân tích cực thi đua phát triển kinh tế, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thành phố sinh thái, văn hóa, du lịch.

Hội Nông dân TP.Hội An tuyên dương điển hình tiêu biểu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2019 - 2023. Ảnh: PHAN SƠN

Tại chương trình khai mạc hội chợ, Hội Nông dân TP.Hội An cũng phát động cán bộ, hội viên nông dân cài đặt app “Nông dân Hội An” và phối hợp với Bưu điện Hội An đưa 76 sản phẩm của nông dân Hội An lên sàn thương mại điện tử “buudien”.vn”.