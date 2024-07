Kinh tế Hội An và "bức tranh" thu ngân sách Nền kinh tế dù có nhiều khởi sắc nhưng thu ngân sách nửa đầu năm 2024 của Hội An vẫn không đạt tiến độ dự toán; nhiều giải pháp tăng thu đang được tập trung cho những tháng cuối năm.

Các dự án lớn trên địa bàn Hội An như của Công ty CP Đạt Phương Hội An nếu có giá đất trong nửa cuối năm 2024 sẽ góp phần đáng kể vào việc hoàn thành dự toán thu ngân sách từ tiền sử dụng đất cho TP.Hội An. Ảnh: Q.T

“Đứng” nguồn thu từ đất

Dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn TP.Hội An năm 2024 là gần 1.567 tỷ đồng. Ước thu NSNN trong 6 tháng đầu năm nay mới đạt gần 472 tỷ đồng (đạt khoảng 30% dự toán).

Nguyên nhân chính là nguồn thu từ tiền sử dụng đất gần như “đứng bánh” khiến Hội An đứng trước khả năng không hoàn thành kế hoạch thu NSNN cả năm.

Thống kê chỉ ra nguồn thu từ tiền sử dụng đất của Hội An nửa đầu năm 2024 chỉ đạt vỏn vẹn 13 tỷ đồng, trong khi dự toán HĐND TP.Hội An giao cả năm 2024 lên đến hơn 802 tỷ đồng. Con số này thậm chí chỉ bằng 14% so với cùng kỳ năm trước.

Điểm sáng trong thu ngân sách của Hội An từ đầu năm là nhiều nguồn thu nội địa tăng trưởng khá, vượt tiến độ dự toán.

Bao gồm: thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thuế thu nhập cá nhân… Điều này phần nào phản ánh “sức khỏe” của các chủ thể tham gia nền kinh tế ít nhiều đã có chuyển động tích cực một phần là bởi nhiều doanh nghiệp quay trở lại hoạt động kinh doanh sau thời gian tạm ngừng.

Qua đó, góp phần chung vào việc nguồn thu nội địa (không bao gồm tiền sử dụng đất) trong nửa đầu năm 2024 của thành phố đạt hơn 458 tỷ đồng (đạt gần 60% dự toán cả năm và tăng 44% so với cùng kỳ).

Ông Trần Ánh - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Hội An cho hay, qua phân tích, đánh giá tình hình thu, chi và quản lý điều hành ngân sách 6 tháng đầu năm thì thu NSNN chưa đạt tiến độ dự toán. Trong điều hành ngân sách còn một số nhiệm vụ chi thường xuyên chậm triển khai, giải ngân vốn đầu tư thấp chưa đạt yêu cầu.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết, dù nguồn thu từ tiền sử dụng đất không đạt tiến độ dự toán nhưng do thời gian qua thị trường bất động sản vẫn đang “đóng băng” nên thành phố chủ trương không đẩy mạnh khai thác nguồn thu này vì hiệu quả không cao. Hơn nữa hiện nguồn chi xây dựng cơ bản của thành phố vẫn rất dồi dào, nếu đẩy mạnh bán đất thu thêm tiền mà không giải ngân được sẽ rất lãng phí.

Nỗ lực cải thiện

Trong nửa cuối năm 2024, Hội An xác định tập trung hoàn chỉnh hồ sơ Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.Hội An giai đoạn 2035, tầm nhìn đến năm 2050 để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Kinh tế du lịch Hội An nửa đầu năm 2024 có nhiều khởi sắc góp phần đáng kể giúp nhiều nguồn thu nội địa của Hội An tăng trưởng khá. Ảnh: Q.T

Đồng thời ban hành quy định hướng dẫn quy trình lập quy hoạch tổng mặt bằng (quy trình rút gọn) đối với các dự án trên địa bàn thành phố theo quy định tại Nghị định 35 của Chính phủ để việc triển khai thực hiện các dự án được xuyên suốt, đồng bộ, đẩy nhanh tiến độ dự án.

Hội An sẽ xây dựng giá khởi điểm, lập thủ tục đấu giá các lô đất xen cư, đất tại các dự án như: khu dân cư Xuân Mỹ (phường Cẩm Châu), khu dân cư Bắc Biên (phường Cẩm Nam), khu dân cư Cánh Đồng Rơm (xã Cẩm Hà)… và tài sản công tại các địa phương theo kế hoạch.

Để đảm bảo cân đối ngân sách, UBND thành phố giao các đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi tiến độ thu NSNN hằng tháng, tổ chức quản lý tốt các nguồn thu, đánh giá phân tích cụ thể từng địa bàn, khu vực thu, sắc thuế, đặc biệt là hoạt động của các doanh nghiệp có số thu lớn để phương án điều hành kịp thời.

Bên cạnh đó nghiên cứu tăng thu đối với các lĩnh vực còn nhiều tiềm năng để bù đắp cho các lĩnh vực có khả năng thu không đạt dự toán, phấn đấu hoàn thành dự toán thu năm 2024 ở mức cao nhất, giảm tỷ lệ nợ thuế thấp nhất so với thời điểm 31/12/2023.

Thành phố cũng rà soát doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn có số thuế nộp ngân sách thấp, chưa tương xứng với quy mô hoạt động để thanh tra, kiểm tra để chống thất thu thuế.

Ông Nguyễn Văn Sơn nói: “Về chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất năm nay, nếu tỉnh sớm có giá đất thì riêng dự án của Công ty CP Đạt Phương Hội An sẽ nộp NSNN hơn 1.000 tỷ đồng (trong đó Hội An được hưởng 50%), qua đó đóng góp rất lớn vào việc hoàn thành dự toán giao cho nguồn thu này.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ cố gắng thu từ tiền giao đất lẻ, thu tiền sử dụng đất tái định cư ở các dự án để đạt chỉ tiêu giao, còn việc khai thác quỹ đất vẫn hạn chế để chờ thị trường khởi sắc”.