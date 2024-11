Ý kiến - Phản hồi Hỏi đáp chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (QNO) - Hỏi: Tôi sinh sống tại xã an toàn khu, thuộc diện được hưởng 100% bảo hiểm y tế (BHYT). Nhưng tôi là viên chức, vậy tôi có được miễn đóng tiền BHYT hằng tháng không?

Người dân ở các xã an toàn khu, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT theo quy định. Ảnh: D.L

Trả lời:

Căn cứ khoản 2 Điều 13 Luật BHYT năm 2014 quy định trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau quy định tại Điều 12 của luật này thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của luật này.

Trường hợp ông là viên chức thuộc đối tượng tham gia BHYT do người lao động và người sử dụng lao động đóng quy định tại khoản 1 Điều 12 Luật BHYT năm 2014 xếp thứ tự đầu tiên trước đối tượng tham gia là người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ thuộc nhóm do ngân sách nhà nước đóng quy định tại khoản 3 Điều 12 luật này.

Vì vậy, ông tham gia BHYT theo đối tượng là viên chức, mức đóng hằng tháng bằng 4,5% tiền lương tháng, trong đó người sử dụng lao động đóng 3% tiền lương tháng và người lao động đóng 1,5% tiền lương tháng.

Hỏi: Tôi là người dân ở một xã giai đoạn 2016 - 2020 là xã khu vực III, sang giai đoạn 2021 - 2025 là xã khu vực I, đã đạt chuẩn xã nông thôn mới. Vậy thì người dân tộc thiểu số trên địa bàn xã này có thuộc nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT không?

Trả lời:

Ngày 19/10/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2023/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT, trong đó có quy định:

Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng BHYT trong thời gian 36 tháng kể từ ngày 1/11/2023.