Khởi nghiệp - OCOP Hội Nông dân TP.Hội An kết nối, quảng bá sản phẩm Cuối tuần qua, Hội Nông dân TP.Hội An tổ chức hội chợ quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp - công nghiệp nông thôn tiếu biểu và tuyên dương điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.

Nhiều sản phẩm được quảng bá, giới thiệu đến người dân và du khách thông qua hội chợ. Ảnh: PHAN SƠN

Hội chợ được Hội Nông dân TP.Hội An tổ chức tại số 08 đường Hoàng Diệu. Tham gia hội chợ có 60 gian hàng của chủ thể sản phẩm OCOP, sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm đặc trưng, làng nghề, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; các doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác trên địa bàn thành phố, các địa phương trong tỉnh Quảng Nam và quận Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng).

“Chúng tôi mang đến hội chợ lần này sản phẩm gạo hữu cơ và trà atiso. Trong đó, trà atiso là sản phẩm được HTX đăng ký tham gia chương trình OCOP năm 2024. Hy vọng rằng qua hội chợ này mọi người sẽ biết đến sản phẩm của chúng tôi nhiều hơn” - ông Lê Nhương, đại diện HTX rau hữu cơ và du lịch Thanh Đông bày tỏ.

Diễn ra từ ngày 24-26/5, hội chợ là dịp quảng bá, giới thiệu các sản phẩm. Đồng thời kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp, HTX, hộ nông dân và người dân, du khách.

Hội chợ cũng góp phần động viên, hỗ trợ, đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp, nông thôn; phát triển sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Hội Nông dân TP.Hội An tiếp tục đẩy mạnh phong trào nông dân SXKDG gắn với chuỗi giá trị, chuyển đổi số. Ảnh: PHAN SƠN

Tại hội chợ, Hội Nông dân TP.Hội An phát động cán bộ, hội viên nông dân cài đặt app “Nông dân Hội An” và phối hợp với Bưu điện Hội An đưa 76 sản phẩm của nông dân Hội An lên sàn thương mại điện tử “buudien. vn”.

Hội Nông dân thành phố trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba, 3 giải khuyến khích và giải video được bình chọn nhiều nhất tại cuộc thi “Quảng bá sản phẩm nông dân giỏi - chuyển đổi xanh” thông qua hình thức xây dựng video. Dịp này, Hội Nông dân TP.Hội An tuyên dương 50 nông dân tiêu biểu trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi (SXKDG) giai đoạn 2019 - 2023.

Theo ông Nguyễn Anh - Chủ tịch Hội Nông dân TP.Hội An, bên cạnh đẩy mạnh xúc tiến thương mại đối với các sản phẩm, hội chợ lần này cũng là cơ hội để nông dân, các chủ thể sản phẩm trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, gắn kết với thị trường du lịch tại Hội An. Qua hoạt động tuyên dương, cổ vũ và phát huy mạnh mẽ phong trào nông dân SXKDG.

“Qua hội chợ, chúng tôi cũng hướng đến kết nối chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu dùng; tiếp tục phát động phong trào nông dân SXKDG trong giai đoạn mới với chuỗi giá trị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi xanh.

Đồng thời phát huy vai trò của nông dân tích cực thi đua phát triển kinh tế, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thành phố sinh thái, văn hóa, du lịch” - ông Nguyễn Anh - Chủ tịch Hội Nông dân TP.Hội An nói.