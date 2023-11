(QNO) - Từ một người đam mê nấu ăn và chụp lại các món ăn Quảng Nam đưa lên mạng xã hội làm kỷ niệm, chị Hồ Thị Mỹ Dung (SN 1980, quê Duy Hoà, Duy Xuyên), đã sáng lập thương hiệu "Bếp hương vị Quảng" tại TP.Hồ Chí Minh. Căn bếp khiêm tốn này ngày ngày đỏ lửa, lan tỏa sự đậm đà của món quê đến với hàng trăm người con xa xứ.

Chị Dung đặt tất cả tâm huyết vào từng món ăn. Ảnh: PHAN VINH

Từ căn bếp của mẹ

Chị Dung kể, là chị hai trong nhà, ba mẹ thường bận việc đồng áng nên từ lúc nhỏ, mọi chuyện nấu nướng, lo cho các em học hành đều do chị đảm nhận. Cũng là con cá, mớ rau nhưng với chị, khi nấu món gì cũng đặt tâm huyết vào đó. Chị mê nấu ăn và cảm thấy thích thú khi được nấu ăn cho những người mình thương quý. Lúc còn nhỏ, qua hướng dẫn ngắn gọn của mẹ, chị mày mò học cách nêm nếm sao cho đậm đà giống các dì, các bà.

Sau này lớn lên, vào miền Nam lập nghiệp, chị cũng mang theo cách nấu những món ăn đậm đà này chăm chút bữa ăn cho chồng con. Chị Dung có sở thích lưu lại hình ảnh các món ăn mình nấu rồi đăng lên mạng xã hội, là cách lưu giữ kỷ niệm và khoe "đứa con tinh thần" tới mọi người.

Hình ảnh món mỳ Quảng quen thuộc. Ảnh: PHAN VINH

"Cứ nấu ra món nào ngon ngon "kiểu Quảng Nam" như lòng xào nghệ, cá chuồn kẹp nén, mỳ Quảng... thì mình chụp lại đăng lên mạng. Mình làm như vậy mấy năm liên tục. Rồi lâu dần có người tò mò, muốn ăn món Quảng mình nấu. Thế là mình nhận lời, nấu xong rồi gửi đến địa chỉ của họ, vậy là ra đời Bếp hương vị Quảng" - chị Dung vui vẻ chia sẻ.

Ban đầu, chị chỉ nấu mỳ Quảng vì món này tương đối phổ biến. Rồi dần dần, chính những hình ảnh về các món ăn khác mà chị từng đưa lên mạng xã hội trước đây được khách hàng lưu lại và yêu cầu chị nấu thêm, điều này làm dày lên menu của Bếp hương vị Quảng.

[VIDEO] - Chị Dung chia sẻ lý do thành lập Bếp hương vị Quảng:

Từ món ăn no có mỳ Quảng, cao lầu, bún mắm nêm, bánh xèo, bánh bèo, cá chuồn kẹp nén nghệ, cơm phần, cho đến các món ăn chơi như mít trộn, mỳ lá chấm mắm cái, bánh tráng cuốn thịt heo, cá nục hấp, tré trộn, ram cuốn cải... chỉ cần gọi đặt trước 1 - 2 giờ là chị nhận nấu rồi gửi tận nơi cho khách hàng.

Lưu giữ vị Quảng

Theo chị Dung, để các món ăn xứ Quảng chuẩn vị, không thể thiếu các gia vị đặc biệt như dầu đậu phộng, nén, nghệ, ớt xanh, nước mắm quê... Tất cả gia vị này chị đều đặt ở quê gửi vào hằng tuần. Mặt khác, nhà chị ở sát chợ, khi khách gọi đặt món thì chị mới đi chợ nên các món ăn luôn tươi ngon.

Nghệ, nén, dầu đậu phộng là những gia vị không thể thiếu trong các món ăn của chị Dung. Ảnh: PHAN VINH

Khách hàng của Bếp hương vị Quảng phần nhiều là giới văn phòng, công sở. Mỗi lần đặt đơn, họ thường đặt 3 - 4 món với số lượng lớn. Rồi họ truyền tai nhau, khách hàng cứ thế đông dần lên vì ưa thích vị đậm đà trong các món ăn của chị Dung. Nếu trước đây, chị thường nấu cho người quen, thì càng về sau, tin nhắn và cuộc gọi đến chị là người lạ nhưng đã biết Bếp hương vị Quảng trước đó.

Chị Nguyễn Thị Nga - thực khách quen thuộc của chị Dung đang làm việc tại một bệnh viện ở Quận 5 (TP.Hồ Chí Minh) chia sẻ: "Lần đầu ăn các món của Bếp hương vị Quảng mình ghiền ngay. Mình không phải là dân Quảng Nam, song thích các món của quán nấu đậm đà làm mình nhớ tới mấy món đơn giản, mộc mạc mà ngon vô cùng của mẹ mình ngày trước. Sau này, thi thoảng lại đặt bếp nấu để đỡ nhớ quê".

Cá nục hấp cuốn bánh tráng sắn. Ảnh: PHAN VINH

Vì chưa có cửa hàng, chỉ bán online nên mỗi ngày, khách hàng đặt món chỉ khoảng 15 - 20 người, nhưng mỗi lần đặt nhiều nên doanh thu tương ứng từ 3 - 5 triệu đồng, những ngày cuối tuần có khi 6 - 7 triệu đồng.

Bếp hương vị Quảng càng có được sự yêu thương của thực khách khi chị Dung sẵn sàng nấu theo yêu cầu. Chỉ cần đặt trước vài giờ đồng hồ, trong khả năng có thể, chị sẽ nấu các món vừa quen vừa lạ đối với người dân ở thành phố này, như phần cơm với ba chỉ kho dưa cải, cá hố, cá liệt kho tiêu, canh rau lang mắm cái...

[VIDEO] - Không gian Bếp hương vị Quảng:

"Bếp hương vị Quảng ra đời được gần 1 năm, là khoảng thời gian ngắn nhưng mình như sống lại với đam mê của mình trước đây, loanh quanh chuyện bếp núc cho ba mẹ và các em nhưng lại rất hạnh phúc. Bây giờ nấu cho mọi người, cũng với món ăn đó, cảm xúc rất đa dạng. Có những đơn hàng người ta chưa ăn của mình lần nào mà mới chỉ nghe kể, nấu xong, gửi món đi mà bản thân hồi hộp chờ đợi nhận xét từ khách hàng, rồi vỡ oà thích thú khi có những phản hồi tích cực. Đó là động lực lớn để Bếp hương vị Quảng nung nấu những dự định lớn hơn sắp tới" - chị Dung chia sẻ.