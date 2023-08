Siro húng chanh tỏi đen hướng tới OCOP

(QNO) - Lá húng chanh, tỏi, quất, gừng, đường phèn... kết hợp với nhau thành một loại siro có thể giúp trẻ nhỏ, mẹ bầu vượt qua những cơn ho, ốm vặt. Đây là một phương thuốc dân gian được chị Ngô Thị Lộc (SN 1989, xã Bình Trung, huyện Thăng Bình) phát triển thành sản phẩm siro húng chanh tỏi đen, được khách hàng tin dùng.

Chị Ngô Thị Lộc cho biết, trước đây chị buôn bán tại Đà Nẵng. Năm 2019, chị sinh con và trải qua giai đoạn chăm con khá vất vả khi con thường xuyên ốm vặt, đi viện nhiều.

"Tôi phải nghỉ hẳn công việc, giành toàn bộ thời gian chăm con. Xót con phải dùng quá nhiều kháng sinh, tôi nghĩ đến những bài thuốc đông y của ông mình và tìm kiếm trong vườn nhà các loại cây thảo dược" - chị Lộc chia sẻ.

Chị bắt đầu tìm hiểu và trồng các loại ray như hẹ, tía tô, diếp cá, lá húng chanh,... quanh nhà để lúc con đau có thể nấu siro ngay. Nhờ phương thuốc dân gian này mà con chị giảm bớt những cơn đau vặt, không còn phải đi viện và dùng nhiều kháng sinh như trước nữa. Từ những lần nấu cho con, chị cũng tìm ra công thức chuẩn nấu siro húng chanh tỏi đen.

Từ đây, khi bạn bè có con nhỏ đau vặt, chị chia sẻ ngay công thức nấu siro. Được nhiều phản hồi tích cực và gợi ý sản xuất số lượng nhiều để bán, chị Lộc quyết định phát triển ý tưởng này.



Tháng 9/2019, chị chuyển hẳn về quê ở xã Bình Trung và bắt đầu trồng vùng nguyên liệu để chế biến siro, sản xuất số lượng nhiều, bán ra thị trường.

Đầu năm 2020, dịch Covid-19 bùng phát, nhu cầu tăng cao, chị phải huy động nhân công làm hết năng suất, tìm nguồn nguyên liệu khắp nơi mới đáp ứng được nhu cầu 3.000 hủ siro mỗi tháng.

Để đáp ứng nhu cầu thị trường ngày càng mở rộng, chị Lộc đặt hàng cho bà con địa phương trồng nguyên liệu. “Từ khi mở cơ sở sản xuất tại nhà, tôi đặt hàng cho bà con địa phương trồng các loại cây, rau nguyên liệu, mọi người rất ủng hộ vì có thêm nguồn thu nhập ổn định” - chị Lộc nói.

[VIDEO] - Sản phẩm siro húng chanh tỏi đen tham gia chương trình OCOP năm 2023:

Chị Lộc cho biết thêm, hướng đến đối tượng trẻ em, mẹ bầu nên nguồn nguyên liệu được đặc biệt chú trọng, các loại cây phải được trồng nơi khô ráo, sạch sẽ, không dùng thuốc cũng như phân bón hóa học.