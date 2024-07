An ninh trật tự

Kiểm tra đối tượng tại nghĩa trang, phát hiện tàng trữ ma túy

(QNO) - Ngày 26/7, đại diện Công an TP.Hội An cho hay đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ đối với T.Q.T. (SN 1994, trú thôn Vạn Lăng, xã Cẩm Thanh, Hội An) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng có liên quan.