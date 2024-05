Bạn cần biết Lịch tạm ngừng cung cấp điện tại Quảng Nam từ ngày 11/5 đến ngày 17/5/2024 (PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 11/05/2024 đến ngày 17/05/2024 với nội dung như sau:

1. Lý do ngừng cung cấp điện: thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, chống quá tải MBA, xử lý phóng điện thiết bị, rỉ dầu MBA để ngăn ngừa nguy cơ gây sự cố và thi công các dự án đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn cho người và thiết bị để đảm bảo cấp điện.

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian dự kiến bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực: Huyện Núi Thành

Ngày 11/5/2024 (4h00 - 4h15)

Trạm Nội Thất THACO, VN Moblie, Tam Anh Nam 1, Tam Anh Nam 8, Tam Anh 2-2, KDC Tiên Xuân

Ngày 13/5/2024 (7h00 - 8h30)

Trạm Tam Xuân 3-1

Ngày 13/5/2024 (9h00 - 11h00)

Trạm Tam Xuân 3-3

Ngày 13/5/2024 (14h00 - 15h30)

Trạm Tam Xuân 3-4

Ngày 13/5/2024 (15h30 - 17h00)

Trạm Tam Xuân 4-4

Ngày 17/5/2024 (7h00 - 8h30)

Trạm Cảng Cá An Hòa

Ngày 17/5/2024 (8h30 - 10h00)

Trạm Tam Giang 3

Ngày 17/5/2024 (14h00 - 15h30)

Trạm Tam Giang 5

Ngày 17/5/2024 (15h30 - 17h00)

Trạm Tam Giang 2-1

Khu vực: Thành phố Tam Kỳ

Ngày 11/5/2024 (05h00-06h00 và 11h00-12h00)

Một phần phường Phước Hòa, An Mỹ, An Xuân

Ngày 11/5/2024 (5h00 - 12h00)

Trạm Phan Chu Trinh 7, KDC Phước Hòa, Lò Vôi 2, HappyLand, Trung tâm Thương mại T1, Trung tâm Thương mại T2, Sacombank, Phan Bội Châu 4, NH Công Thương, Phước Hòa 2, Thương mại dịch vụ Tam Kỳ (TTTM Go!), Phan Bội Châu 6, Lê Duẩn 1, Nguyễn Thái Học 2

Ngày 13/5/2024 (6h45 - 8h00)

Trạm Lý Thường Kiệt 1

Ngày 13/5/2024 (8h15 - 9h30)

Trạm Thư Viện

Ngày 13/5/2024 (14h30 - 15h45)

Trạm Phan Bội Châu 5

Ngày 13/5/2024 (15h45 - 17h00)

Trạm Tam Phú 8

Khu vực: Huyện Tiên Phước

Ngày 11/5/2024 (6h00 - 8h30)

Trạm Tiên Cảnh 5 xã Tiên Cảnh

Ngày 11/5/2024 (8h30 - 11h00)

Trạm Tiên Cảnh 4 xã Tiên Cảnh

Ngày 11/5/2024 (13h00 - 15h30)

Trạm thôn 7A Tiên Cảnh xã Tiên Cảnh

Ngày 11/5/2024 (16h00 - 18h00)

Trạm Huyện Ủy thị trấn Tiên Kỳ

Khu vực: Huyện Bắc Trà My

Ngày 12/5/2024 (05h00-05h30 và 11h00-11h30)

Xã Trà Sơn, Trà Tân

Ngày 12/5/2024 (5h00 - 11h30)

Xã Trà Đốc; Trạm Thôn 4 Trà Tân, Thôn 4-2 Trà Tân, Nước Oa, Cao Sơn, Trà Sơn 1, Khối 4, CA Khu V, HTX Tân Sơn Hiền

Ngày 14/5/2024 (05h00-05h30 và từ 10h30-11h00)

Xã Trà Dương, Trà Đông, Trà Nú

Ngày 14/5/2024 (5h00 - 11h00)

Xã Trà Kot

Khu vực: Huyện Thăng Bình

Ngày 11/5/2024 (5h00 - 11h00)

Trạm Bình Xá 2

Ngày 13/5/2024 (5h00 - 11h00)

Trạm Dốc Mọi 2

Ngày 15/5/2024 (5h00 - 11h00)

Trạm Bình Giang 2/1

Khu vực: Huyện Quế Sơn

Ngày 11/5/2024 (5h00 - 7h00)

Xã Quế Xuân 1, Quế Xuân 2

Ngày 15/5/2024 (05h00-07h00 và 16h00-18h00)

Một phần xã Quế Mỹ; CCN Quế Cường

Ngày 15/5/2024 (5h00 - 18h00)

Một phần thôn Thạch Khê, Phú Cường 1, Phú Cường 2 xã Quế Mỹ

Khu vực: Huyện Duy Xuyên

Ngày 13/5/2024 (6h00 - 10h30)

Một phần thôn Lang Châu Nam xã Duy Phước

Ngày 13/5/2024 (13h30 - 18h00)

Trạm Đập Duy Thành

Ngày 15/5/2024 (6h00 - 10h30)

Một phần thôn Thành Triều xã Duy Nghĩa

Ngày 15/5/2024 (6h00 - 10h30 và 13h30 - 18h00)

Một phần thôn Sơn Viên xã Duy Nghĩa

Ngày 15/5/2024 (13h30 - 18h00)

Một phần thôn Thuận An xã Duy Nghĩa

Ngày 16/5/2024 (5h30 - 16h30)

Một phần khối phố Bình An TT Nam Phước

Ngày 17/5/2024 (5h00 - 11h30)

Một phần thôn Vĩnh Nam xã Duy Vinh

Khu vực: Thị xã Điện Bàn

Ngày 11/5/2024 (6h00 - 6h15)

Phường Điện Nam Đông; Một phần Khối Hà My Trung, Tân Khai, Hà My Đông B, Hà My Tây phường Điện Dương

Ngày 14/5/2024 (6h15 - 7h45)

Cơ sở sản xuất Đỗ Văn Sắc thôn Tân Khai phường Điện Dương

Ngày 14/5/2024 (7h00 - 9h30)

Thôn Đức Ký Nam xã Điện Hòa

Ngày 15/5/2024 (7h00 - 8h45 và 8h45 - 10h30)

Thôn Hạ Nông Trung xã Điện Phước

Ngày 15/5/2024 (14h45 - 16h45)

Thôn Nhị Dinh 1 xã Điện Phước

Ngày 16/5/2024 (7h00 - 9h00)

Khối Tân Mỹ phường Điện Minh

Ngày 16/5/2024 (8h45 - 10h45)

Khu tái định cư phường Điện Minh

Ngày 16/5/2024 (14h45 - 16h45)

Khối 5 phường Vĩnh Điện

Ngày 16/5/2024 (8h00 - 10h00)

Một phần khối 7A Điện Nam Đông phường Điện Dương

Ngày 17/5/2024 (5h00 - 11h30)

Một phần thôn Bến Đền xã Điện Quang

Khu vực: Thành phố Hội An

Ngày 11/5/2024 (6h00 - 6h15)

Một phần khối Trảng Sỏi, Bàu súng, Nam Diêu phường Thanh Hà; Một phần thôn Bến trễ, Bầu Ốc xã Cẩm Hà

Ngày 11/5/2024 (7h30 - 10h00)

KS Đồng Xanh phường Cẩm Châu TP Hội An

Ngày 14/5/2024 (6h15 - 7h45 và 8h00 - 10h00)

Một phần thôn Bến Trễ xã Cẩm Hà

Ngày 14/5/2024 (13h45 - 17h15)

Một phần thôn Bầu Ốc xã Cẩm Hà

Ngày 14/5/2024 (15h30 - 17h00)

Một phần thôn Cồn Nhàn xã Cẩm Thanh

Ngày 16/5/2024 (6h15 - 7h45)

Một phần khối Xuyên Trung phường Cẩm Nam

Ngày 16/5/2024 (13h45 - 15h15)

Một phần thôn Trảng Kèo xã Cẩm Hà

Ngày 16/5/2024 (15h00 - 17h15)

Một phần Khu Dân Cư Làng Chài 4 khối Tân Thành phường Cẩm An

Ngày 17/5/2024 (6h15 - 8h45)

Công ty TNHH Sài Gòn 127 Nguyễn Phúc Tần

Ngày 17/5/2024 (9h00 - 11h15)

Công ty Phát Triển Giáo Dục Cộng Đồng Xanh phường Tân An

Ngày 17/5/2024 (14h00 - 16h30)

Cty TNHH MTV Hà An Vitour Thôn 6 xã Cẩm Thanh

Khu vực: Huyện Nam Giang

Ngày 11/5/2024 (04h30-05h30 và 17h00-19h00)

Tổ dân phố Pà Dấu II, Thạnh Mỹ 3 thị trấn Thạnh Mỹ

Ngày 11/5/2024 (04h30-5h30 và 17h00-19h00)

Xã TaBhing, Tà Pơ

Ngày 11/5/2024 (4h30 - 19h00)

Xã Cà Dy, thị trấn Thạnh Mỹ

Khu vực: Huyện Đông Giang

Ngày 13/5/2024 (6h00 - 11h00 và 14h00 - 17h30)

Một phần xã Ba

Ngày 14/5/2024 (6h00 - 11h00)

Thôn Chờ Cớ xã A Ting

Ngày 14/5/2024 (14h00 - 17h30)

Một phần xã A Ting

Ngày 15/5/2024 (6h00 - 11h00)

Thôn 1 xã Ba

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909. Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.