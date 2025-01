Quy hoạch - Đầu tư Liên kết không ranh giới (Xuân Ất Tỵ) - Điều kiện tự nhiên cùng với định hướng phát triển kinh tế đã tạo nền tảng để Quảng Nam hình thành hai trục liên kết rõ rệt với Đà Nẵng và Quảng Ngãi. Nâng tầm trục liên kết du lịch với Đà Nẵng và liên kết công nghiệp với Quảng Ngãi sẽ giúp 2 khu vực này trở thành những cụm động lực mang tầm vóc quốc gia.

Vệt du lịch biển Đà Nẵng - Hội An. Ảnh: Q.T

Tiềm năng về “một cực” du lịch quốc gia

Dù khác nhau về cấp đô thị hành chính, nhưng Đà Nẵng và Hội An lại có rất nhiều mối tương đồng và đã gắn kết chặt chẽ trong quá trình phát triển du lịch trong nhiều năm qua.

Theo doanh nghiệp du lịch, do cách nhau chưa đến 30km, hầu như tất cả khách quốc tế đến Đà Nẵng đều đi Hội An và ngược lại. Thống kê cho thấy, tổng lượng khách lưu trú TP.Đà Nẵng và TP.Hội An trong năm 2024 đã vượt 10 triệu lượt.

Trong khi Hội An thường xuyên được bình chọn là điểm đến văn hóa hàng đầu thế giới thì Đà Nẵng cũng bắt đầu xuất hiện trong tốp các điểm đến về lễ hội, giải trí hàng đầu khu vực. Đây là sự bổ trợ tuyệt vời để hai bên “cộng sinh” phát triển.

Ông Cao Trí Dũng - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.Đà Nẵng cho hay, nếu lấy sân bay Đà Nẵng quay bán kính trong vòng 50km thì chúng ta không thua kém bất cứ trung tâm du lịch nào trong khu vực Đông Nam Á. Cần xem trục Đà Nẵng - Hội An nói riêng và Đà Nẵng - Quảng Nam nói chung là một cực tăng trưởng mới của du lịch Việt Nam để tăng cường đầu tư.

Thực tế, theo Quy hoạch du lịch Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, TP.Đà Nẵng được quy hoạch là cực tăng trưởng quốc gia ở khu vực miền Trung còn Hội An được xác định là đô thị di sản đặc thù.

Đà Nẵng và Hội An cũng được định vị là hai trong số 11 đô thị có tiềm năng, lợi thế nổi trội để phát triển kinh tế đêm. Đây là những cơ sở vững chắc để phát triển và thúc đẩy liên kết du lịch để hai thành phố này trở thành “một cực” du lịch có thương hiệu quốc tế của Việt Nam.

Kết nối hai “đầu tàu” công nghiệp

Điểm chung thú vị của Khu kinh tế (KKT) mở Chu Lai (Quảng Nam) và KKT Dung Quất (Quảng Ngãi) là duy trì đều đặn đóng góp khoảng 60 - 70% ngân sách của hai tỉnh nhiều năm qua.

Khu kinh tế mở Chu Lai được xác định là một trong những “hạt nhân” để tạo ra đột phá cho kinh tế Quảng Nam và có nhiều dư địa để liên kết với Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi). Ảnh: Q.T

Với tầm quan trọng chiến lược của mình, cả KKT mở Chu Lai lẫn KKT Dung Quất đều được xác định là “hạt nhân” để tạo ra đột phá cho kinh tế Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Với sự gắn kết chặt chẽ về nhiều mặt cũng như sở hữu những ngành công nghiệp chủ đạo đặc trưng, cụm KKT mở Chu Lai - KKT Dung Quất đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là một trong nhóm những KKT ven biển có nhiều tiềm năng để ưu tiên tập trung đầu tư.

Ông Nguyễn Hồng Quang - Trưởng ban Quản lý các KKT và khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam cho biết, việc liên kết hạ tầng, liên kết các nhóm dự án giữa hai KKT sẽ tạo ra không gian kinh tế rất lớn, giúp xây dựng được các mô hình phát triển phù hợp.

Có nhiều cụm liên kết phát triển nhóm ngành công nghiệp có thể hình thành giữa hai KKT trong thời gian tới nếu được đẩy mạnh. Có thể kể đến cụm liên kết phát triển ngành công nghiệp cơ khí và công nghiệp hỗ trợ, trong đó lấy THACO Industries làm hạt nhân của cụm cùng với việc tham gia đồng hành của dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất.

Bên cạnh đó, có thể hình thành cụm liên kết phát triển ngành chế tạo máy móc, thiết bị sản xuất công nghiệp tại Dung Quất; cụm liên kết phát triển ngành công nghiệp chế tạo máy móc, thiết bị sản xuất nông nghiệp tại Chu Lai; cụm liên kết phát triển các trung tâm logistics gắn với hệ thống cảng biển Quảng Nam - Quảng Ngãi…

Làm gì để tăng chiều sâu cho liên kết?

Không gian để đưa liên kết du lịch Đà Nẵng - Hội An đi vào chiều sâu vẫn rộng mở khi các tour tuyến giữa hai bên mới chỉ dừng ở đường bộ.

Liên kết du lịch Đà Nẵng - Hội An sẽ có hướng phát triển mới nếu việc nạo vét sông Cổ Cò hoàn thành. Ảnh: Q.T

Các tuyến độc đáo khác đã được hoạch định từ lâu nhưng vẫn chưa trở thành hiện thực là tour du lịch đường sông Cổ Cò từ danh thắng Ngũ Hành Sơn vào đến Cửa Đại và tuyến du lịch biển từ Đà Nẵng ra Cù Lao Chàm. Ngoài ra, một số ý kiến cũng đề xuất nghiên cứu tái hiện tuyến đường sắt giữa hai đô thị như đã từng có trong những năm đầu thế kỷ 20.

Nếu tuyến du lịch đường sông Cổ Cò còn tùy thuộc thời gian hoàn thành nạo vét luồng sông Cổ Cò thì tuyến Đà Nẵng ra Cù Lao Chàm đã có lối mở sau khi Bộ GTVT công bố tuyến vận tải từ bờ ra đảo Đà Nẵng - Cù Lao Chàm vào tháng 4/2024 và mới nhất Công ty CP Tàu cao tốc Phú Quốc (Phú Quốc Express) đưa ra đề nghị khai thác tuyến này.

Một điểm nhấn đáng chờ đợi khác là quy hoạch tỉnh Quảng Nam đã xác định trong tương lai sẽ phối hợp đầu tư 2 tuyến đường sắt đô thị: Cảng hàng không Chu Lai - Tam Kỳ - Hội An - sân bay quốc tế Đà Nẵng và Hội An - Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng).

Còn với hai KKT, theo nhận định từ các chuyên gia, để có đòn bẩy tạo ra đột phá trong mối liên kết này, hai tỉnh cần hợp tác chặt chẽ để đề xuất Trung ương sớm đầu tư, nâng cấp sân bay Chu Lai theo đúng quy hoạch và hoàn thiện tuyến đường ven biển quốc gia kết nối hai KKT.

Đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa hoàn thiện hạ tầng khung của hai KKT nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của vùng liên kết như: Tuyến luồng Cửa Lở cho tàu 5 vạn tấn; mở rộng tuyến đường nối Dung Quất - sân bay Chu Lai và cảng Kỳ Hà; hoàn thiện đường nối KKT Dung Quất với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; đường nối cảng Kỳ Hà với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi…).

PGS-TS. Bùi Quang Bình - Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng cho rằng, cơ chế chính sách cho các KKT của các địa phương hiện nay thay vì tập trung chủ yếu vào chính sách ưu đãi thuế, ưu đãi về đất đai thì cần chuyển trọng tâm vào tạo dựng môi trường đầu tư thuận lợi, bình đẳng. Ngoài ra cần ưu tiên, quan tâm nhiều hơn tới các dự án đổi mới sáng tạo và lĩnh vực nghiên cứu - phát triển (R&D).

Cạnh đó, các cơ chế chính sách xây dựng và phát triển KKT cần hoàn thiện theo hướng nâng cấp khung pháp lý từ nghị định lên thành luật để bảo đảm đủ mạnh, đồng bộ, giải quyết triệt để sự chồng chéo, thiếu thống nhất giữa pháp luật và các văn bản dưới luật...