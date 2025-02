Bạn cần biết Luna Villa Hoi An - Thiên đường nghỉ dưỡng bên hồ tại phố cổ (PR) - Hội An - một trong những điểm đến du lịch hàng đầu của Việt Nam, không chỉ nổi tiếng với phố cổ nghìn năm, những con hẻm đèn lồng lung linh hay nền ẩm thực đặc sắc mà còn bởi những không gian nghỉ dưỡng tuyệt vời.

Trong số đó, Luna Villa Hoi An là một ốc đảo thanh bình, nơi du khách có thể hòa mình vào thiên nhiên và trải nghiệm những dịch vụ cao cấp nhất.

Kiến trúc độc đáo - Sự kết hợp giữa hiện đại và truyền thống

Luna Villa Hội An tọa lạc tại Cẩm Thanh, Hội An, nổi tiếng với những rặng dừa xanh mướt và bầu không khí trong lành. Chỉ cách phố cổ Hội An 10 phút di chuyển, du khách vẫn có thể dễ dàng thưởng thức nhịp sống sôi động trong thành phố, nhưng khi trở về vẫn tìm được cho mình một không gian yên bình và riêng tư.

Luna Villa được thiết kế theo phong cách biệt thự vườn, kết hợp giữa tính đơn giản hiện đại và đặc trưng truyền thống của Hội An. Mỗi căn phòng đều hướng tầm nhìn ra khu vườn hoặc hồ bơi, giúp du khách được thưởng thức khung cảnh thiên nhiên ngay tại chính phòng nghỉ của mình.

Trải nghiệm dịch vụ đẳng cấp tại Luna Villa

Phòng nghỉ cao cấp, đầy đủ tiện nghi

Không gian phòng nghỉ tại Luna Villa được thiết kế theo phong cách sang trọng nhưng vẫn giữ được sự ấm cúng. Từng chi tiết nội thất đều được lựa chọn kỹ lưỡng nhằm đảm bảo sự thoải mái tối đa cho du khách. Giường nệm cao cấp với drap giường 100% cotton mang đến cảm giác êm ái, giúp du khách có giấc ngủ sâu và thư thái.

Mỗi phòng đều có ban công riêng, mở ra khung cảnh thơ mộng của khu vườn hoặc hồ bơi, tạo nên không gian nghỉ ngơi hoàn hảo. Phòng tắm hiện đại với bồn tắm lớn, hệ thống vòi sen cao cấp giúp du khách tận hưởng những phút giây thư giãn trọn vẹn. Ngoài ra, hệ thống truyền hình cáp và WiFi tốc độ cao miễn phí cũng được trang bị đầy đủ, mang đến sự tiện nghi cho cả những chuyến đi công tác và du lịch.

Hồ bơi và không gian thư giãn

Tại Luna Villa, du khách sẽ được đắm mình trong làn nước trong xanh của hồ bơi rộng lớn, tận hưởng cảm giác sảng khoái sau một ngày khám phá Hội An. Đây không chỉ là nơi để thư giãn mà còn là không gian lý tưởng để ngắm hoàng hôn và thưởng thức những ly cocktail mát lạnh.

Bên cạnh hồ bơi, Luna Villa còn sở hữu một khu vườn xanh mướt với nhiều góc nhỏ yên tĩnh, thích hợp cho việc đọc sách hay đơn giản chỉ là ngồi tận hưởng không khí trong lành. Sự kết hợp giữa thiên nhiên và kiến trúc tinh tế giúp nơi đây trở thành điểm dừng chân hoàn hảo cho những ai muốn tìm kiếm sự bình yên.

Ẩm thực tinh tế

Ẩm thực tại Luna Villa là sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Các món ăn đặc trưng của Hội An như cao lầu, mì Quảng, cơm gà đều được chế biến từ những nguyên liệu tươi ngon, giữ nguyên hương vị đặc trưng của vùng đất này. Ngoài ra, du khách còn có cơ hội tham gia vào các lớp học nấu ăn do chính các đầu bếp của villa hướng dẫn, giúp họ hiểu hơn về văn hóa ẩm thực Việt Nam và tự tay chế biến những món ăn đậm đà hương vị quê hương.

Các hoạt động trải nghiệm thú vị

Lưu trú tại Luna Villa, du khách không chỉ được tận hưởng không gian nghỉ dưỡng mà còn có cơ hội tham gia nhiều hoạt động hấp dẫn. Một trong những trải nghiệm thú vị nhất là đạp xe khám phá làng quê, nơi du khách có thể chiêm ngưỡng những rặng dừa xanh mát, những cánh đồng lúa bát ngát và tận hưởng bầu không khí yên bình của vùng quê Hội An.

Ngoài ra, du khách còn có thể tham gia tour chợ Hội An, cùng đầu bếp của Luna Villa lựa chọn những nguyên liệu tươi ngon nhất để chuẩn bị cho bữa ăn đặc biệt. Đối với những ai muốn thư giãn, dịch vụ spa tại Luna Villa sẽ mang đến những liệu pháp massage truyền thống giúp cơ thể và tinh thần được thả lỏng tuyệt đối. Đặc biệt, hoạt động chèo thuyền thúng trên sông sẽ mang lại trải nghiệm độc đáo, giúp du khách hòa mình vào nhịp sống của người dân địa phương.

Vì sao nên chọn Luna Villa Hoi An?

Bên cạnh bếp riêng tiện lợi, Luna Villa Hoi An còn mang đến không gian sống đẳng cấp với nhiều tiện ích nổi bật:

●Phòng khách: Rộng rãi, thoáng đãng với nội thất phong cách Đông Dương, tạo nên không gian thư giãn lý tưởng.

●Hồ bơi riêng: Nằm giữa khu vườn nhiệt đới xanh mát, mang đến sự riêng tư tuyệt đối.

●Phòng ngủ sang trọng: Thiết kế tinh tế, ấm cúng với những gam màu trầm ấm và nội thất cao cấp.

●Khuôn viên thiên nhiên: Kết hợp hài hòa giữa kiến trúc hiện đại và cảnh quan xanh mát, giúp du khách tận hưởng không khí trong lành của Hội An.

Đặt phòng ngay!

Luna Villa Hoi An mang đến một kỳ nghỉ trọn vẹn với sự tiện nghi, thoải mái và những trải nghiệm đáng nhớ. Nếu bạn đang tìm kiếm một không gian nghỉ dưỡng lý tưởng với bếp riêng đầy đủ tiện nghi, hãy liên hệ ngay với Luna Villa để đặt phòng và tận hưởng kỳ nghỉ tuyệt vời cùng những người thân yêu!

Liên hệ: 089 934 13 79

Địa chỉ: Tổ 4, Cẩm Thanh, TP. Hội An, Quảng Nam.

Website:lunavilla.vn