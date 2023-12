Đánh giá tác động môi trường các dự án nằm trên cồn, bãi trong lòng sông ở Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên

(QNO) - UBND tỉnh vừa có công văn gửi các sở ngành, địa phương liên quan và chủ đầu tư về việc đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư tại khu vực cồn, bãi trong lòng sông và ven sông trên địa bàn huyện Duy Xuyên, thị xã Điện Bàn, TP.Hội An.

Dự án công viên văn hóa chủ đề "Ấn tượng Hội An" tọa lạc trên cồn nổi giữa lòng sông. Ảnh: Q.T

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư 3 dự án đầu tư đã hoàn thành là Dự án công viên văn hóa chủ đề "Ấn tượng Hội An" của Công ty CP Gami Hội An; Dự án resort Ngọc Hội An của Công ty CP Ngọc Hội An và Dự án trồng, chế biến và phân phối rau sạch của Công ty CP Sản xuất và thương mại Việt Thiên Ngân đưa vào khai thác vận hành khẩn trương hoàn thành các hồ sơ, thủ tục pháp lý về nghiệm thu công trình xây dựng đã hoàn thành và lập thủ tục cấp phép môi trường, báo cáo cơ quan chức năng để được kiểm tra công tác nghiệm thu, cấp phép môi trường theo đúng quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình và môi trường.

Đồng thời, yêu cầu đơn vị chủ đầu tư phối hợp với địa phương thường xuyên nạo vét các hệ thống kênh, mương thoát lũ tại khu vực xung quanh để tăng cường thoát lũ, giảm thiểu tác động đến môi trường, khu vực dân cư lân cận và đảm bảo yêu cầu về phòng, chống thiên tai.

Đối với 4 dự án đang triển khai thi công xây dựng và 8 dự án chưa triển khai thi công xây dựng, chủ đầu tư các dự án chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra các hạng mục công trình đã và đang thi công (nếu có) và rà soát hồ sơ quy hoạch xây dựng, cao trình san nền, phạm vi, ranh giới khu vực dự án đảm bảo khoảng cách an toàn hành lang bảo vệ sông theo quy định và rà soát hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để bổ sung nội dung đánh giá tác động tới lòng, bờ, bãi sông đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 23 của Chính phủ và điều chỉnh hồ sơ quy hoạch xây dựng (nếu chưa có hoặc chưa đảm bảo).

Trường hợp dự án chậm tiến độ thì phải có văn bản báo cáo gửi Sở KH-ĐT để chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng liên quan kiểm tra, đề xuất xử lý theo đúng quy định.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương liên quan cần rà soát các giấy phép xây dựng đã cấp theo thẩm quyền đối với các dự án đầu tư tại khu vực cồn, bãi trong lòng sông và ven sông trên địa bàn.

Trường hợp chưa phù hợp với hồ sơ thiết kế cơ sở hoặc hồ sơ môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thì phải điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp.

Trong quá trình tổ chức lập hoặc điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch xây dựng trên địa bàn địa phương có liên quan đến các khu vực cồn, bãi ở các lưu vực sông phải tổ chức đánh giá tổng thể về vấn đề ngập lụt, thoát lũ và chống xói lở để có định hướng bố trí quy hoạch cho phù hợp, đảm bảo các yêu cầu phòng, chống thiên tai.