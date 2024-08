Giảm nghèo - An sinh Nam Trà My chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt chỉ đạt hơn 10% (QNO) - Toàn huyện Nam Trà My hiện có 1.698 đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội. Số đối tượng đã có tài khoản là 378 người (22,26%), trong đó đã được chi trả qua tài khoản là 179 người (10,54%).

Theo ông Đặng Duy Ba - Phó Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Nam Trà My, việc chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt tại địa phương gặp nhiều khó khăn do nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan.

"Có một số đối tượng đã đăng ký chi trả qua tài khoản nhưng gặp khó khăn trong việc rút tiền do điều kiện đi lại tốn kém, trong khi đó số tiền trợ cấp hằng tháng ít (thấp nhất 360 nghìn đồng/tháng).

Người dân chưa thực sự hiểu, quan tâm đến lợi ích của việc chi trả không dùng tiền mặt. Mặt khác, cơ sở hạ tầng phục vụ chi trả qua tài khoản chưa đáp ứng nhu cầu" - ông Ba nói.

Nam Trà My là địa phương miền núi, địa bàn rộng lớn, chia cắt, trong khi hạ tầng giao thông chưa được đầu tư đồng bộ. Toàn huyện chỉ có 1 cây ATM đặt tại xã Trà Mai nên việc di chuyển từ các xã Trà Linh, Trà Cang, Trà Leng... về Trà Mai để rút khoản tiền nhỏ hằng tháng là không quả thi.

Hơn nữa, phần lớn người được hưởng trợ cấp xã hội là lớn tuổi, neo đơn, hoàn cảnh khó khăn. Do đó cần tính toán chặt chẽ, có phương án chi trả không dùng tiền mặt phù hợp với thực tế miền núi.