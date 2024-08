Giảm nghèo - An sinh Nam Trà My gặp khó trong hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo (QNO) - Sáng nay 8/8, Sở Xây dựng làm việc với UBND huyện Nam Trà My về giám sát, đánh giá chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: MINH TRANG

Theo báo cáo, năm 2023 UBND huyện Nam Trà My đã phân bổ, giao 100% kinh phí (hơn 22,7 tỷ đồng) cho UBND các xã triển khai hỗ trợ nhà ở. Số lượng nhà ở phân bổ cho các xã là 400 nhà, trong đó xây mới 290 nhà, sửa chữa 110 nhà. Đến nay giải ngân hơn 18,7 tỷ đồng với 365/400 nhà (91,25%).

Năm 2024, huyện Nam Trà My phân bổ gần 22,3 tỷ đồng/533 nhà, trong đó xây mới 434 nhà, sửa chữa 99 nhà. Đến nay mới giải ngân 667 triệu đồng với 27/533 nhà (5,1%). Qua kiểm tra, đánh giá, nhà ở hỗ trợ xây dựng mới được làm từ vật liệu đảm bảo và có tuổi thọ cao, diện tích nhà 30m2 trở lên.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND huyện Nam Trà My cho biết, năm 2023 là năm đầu tiên của giai đoạn 2021 - 2025 triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện, nguồn vốn được giao trễ, do đó việc triển khai gặp nhiều khó khăn, điều kiện thời tiết không thuận lợi do vào mùa mưa bão.

Chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo giúp người dân ổn định cuộc sống. Ảnh: MINH TRANG

Bên cạnh đó, xuất phát điểm của địa phương còn thấp, đối tượng thụ hưởng từ đề án là hộ dân tộc thiểu số nghèo nên việc huy động kinh phí thực hiện của hộ gặp nhiều khó khăn; nguồn kinh phí hỗ trợ từ chương trình còn thấp so với mặt bằng chung về giá cả thị trường nguyên vật liệu xây dựng.

UBND huyện Nam Trà My kiến nghị huy động thêm nguồn vốn hỗ trợ từ chương trình, dự án khác, các nguồn xã hội hóa ngoài ngân sách nhà nước,… nhằm hỗ trợ người dân làm nhà đảm bảo tiêu chí “3 cứng”; hỗ trợ kinh phí cho cán bộ kiêm nhiệm của UBND các xã thực hiện các hoạt động như điều tra, rà soát, thông tin - tuyên truyền, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện đề án.