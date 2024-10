Xã hội Nam Trà My hỗ trợ huyện Văn Yên (Yên Bái) khắc phục hậu quả bão số 3 (QNO) - Chiều qua 14/10, đoàn công tác huyện Nam Trà My đến thăm, hỗ trợ nhân dân huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) khắc phục hậu quả bão số 3.

Lãnh đạo huyện Nam Trà My (bên phải) trao hỗ trợ của Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đến nhân dân huyện Văn Yên. Ảnh: THIỆN TÙNG

Lãnh đạo huyện Nam Trà My gửi lời thăm hỏi đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Văn Yên, đặc biệt là các gia đình có người chết do mưa bão.

Đoàn công tác trao 150 triệu đồng do Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My hỗ trợ; cùng với 156 triệu đồng do nhân dân, cán bộ, công chức và người lao động trên địa bàn huyện quyên góp. Qua đó, mong muốn huyện Văn Yên triển khai hiệu quả các giải pháp để ổn định đời sống người dân, từng bước khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội.

Trao hỗ trợ do nhân dân, cán bộ, công chức và người lao động huyện Nam Trà My ủng hộ. Ảnh: THIỆN TÙNG

Đoàn công tác huyện Nam Trà My cũng đến thăm hỏi, trao hỗ trợ 9 hộ gia đình có người thiệt mạng do mưa bão (2 triệu đồng/hộ).

Huyện Văn Yên có 9 người chết, 9 người bị thương, 58 căn nhà bị hư hại hoàn toàn, 70 căn nhà buộc di dời khẩn cấp do bão số 3. Mưa bão cũng làm hư hại hàng nghìn héc ta hoa màu, chết gần 1.000 con gia súc, 145,8ha thủy sản bị ảnh hưởng. Tổng thiệt hại ước tính hơn 369 tỷ đồng.

Lãnh đạo huyện Nam Trà My thăm các gia đình có người thiệt mạng do mưa bão. Ảnh: THIỆN TÙNG

* Trong khuôn khổ chuyến công tác, hôm nay 15/10, lãnh đạo huyện Nam Trà My đến thăm, trao hỗ trợ huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) - một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nhất do bão số 3 gây ra.