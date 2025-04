Môi trường Tái xuất hiện hai trận động đất tại vùng giáp ranh Kon Plông và Nam Trà My (QNO) - Sáng nay 14/4, chỉ trong khoảng 4 giờ đồng hồ đã tái xuất hiện hai trận động đất tại vùng giáp ranh Kon Plông (Kon Tum) và Nam Trà My, gây rung lắc mạnh ở địa bàn vùng tâm chấn.

Bản đồ tâm chấn trận động đất mạnh 2,9 độ richter, xảy ra khoảng 9 giờ 22 phút sáng 14/4 tại địa phận huyện Nam Trà My. Nguồn: Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần

Theo ghi nhận của Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học trái đất Việt Nam), trận động đất đầu tiên xảy ra lúc 5 giờ 20 phút 27 giây, mạnh 2,5 độ richter, tại vị trí có tọa độ 14,671 độ vĩ Bắc, 108,391 độ kinh Đông thuộc địa phận huyện Kon Plông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10km.

Trận động đất thứ hai xảy ra lúc 9 giờ 22 phút 1 giây, mạnh 2,9 độ richter, tại vị trí có tọa độ 15,189 độ vĩ Bắc, 108,131 độ kinh Đông thuộc địa phận huyện Nam Trà My, độ sâu chấn tiêu khá nông, khoảng 8,1km.

Khu vực huyện Nam Trà My, thượng nguồn thủy điện Sông Tranh 2 tái xuất hiện động đất mạnh 2,9 độ richter sáng 14/4. Ảnh: NGUYỄN BÌNH

Do trận động đất thứ hai độ sâu chấn tiêu nông nên người dân ở thị trấn Trà My (huyện Bắc Trà My), cách xa khu vực tâm chấn tại Nam Trà My hơn 50km vẫn cảm nhận được dư chấn, rung lắc khá mạnh, kéo dài hơn 2 giây.

Cấp độ rủi ro thiên tai của hai trận động đất trên được đánh giá cấp 0.

Thời gian gần đây liên tục tái xuất hiện động đất tại địa bàn giáp ranh giữa Kon Tum và Quảng Nam. Riêng ngày 4/4 vừa qua tại địa phận huyện Kon Plông xảy ra tới 6 trận động đất, trong đó 3 trận mạnh 3,4 độ richter.