Quy hoạch - Đầu tư Nghiên cứu chủ trương xây dựng Hội An trở thành nơi đối ngoại của Quảng Nam (QNO) - UBND tỉnh vừa giao Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp UBND TP.Hội An cùng các đơn vị liên quan nghiên cứu và tham mưu UBND tỉnh về chủ trương xây dựng Hội An trở thành nơi đối ngoại của Quảng Nam.

Hoàng Thái tử Nhật Bản Fumihito Akishino và Công nương Kiko thăm Hội An vào tháng 9/2023. Ảnh: Q.T

Trước đó, vào tháng 4/2024, Thành ủy Hội An có tờ trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy để xin chủ trương xây dựng Hội An trở thành nơi đối ngoại của tỉnh Quảng Nam.

Theo Thành ủy Hội An, Hội An được nhận định là trung tâm du lịch của Quảng Nam, đồng thời là một trong những điểm đến hấp dẫn của Việt Nam.

Những năm gần đây Hội An được chọn là nơi đón tiếp các nguyên thủ quốc gia, đoàn đại biểu cấp cao, đoàn ngoại giao, đại sứ quán các nước đến tham quan, làm việc và nơi tổ chức nhiều lễ hội hiện đại, các sự kiện chính trị, văn hóa - du lịch mang tầm khu vực, quốc gia, quốc tế.

Tuy nhiên trên thực tế Hội An vẫn còn một số mặt chưa đáp ứng yêu cầu về địa điểm đón tiếp, làm việc, mở tiệc chiêu đãi... dẫn đến chưa đảm bảo quy chuẩn lễ nghi ngoại giao; lực lượng đón tiếp còn hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng; ngân sách dành cho công tác đối ngoại còn hạn hẹp...

Do đó, nếu được thống nhất chủ trương, Ban Thường vụ Thành ủy Hội An sẽ chỉ đạo UBND TP.Hội An chủ động phối hợp các sở, ngành của tỉnh để tham mưu đề án cụ thể báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về vấn đề này.

Vừa qua, Thường trực Tỉnh ủy cũng đã giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, báo cáo đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy về vấn đề này; nội dung báo cáo gửi về Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 15/5/2024.