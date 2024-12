Văn hóa - Văn nghệ Ngôi nhà sáng tạo Hội An Tham gia Mạng lưới thành phố sáng tạo toàn cầu, Hội An đang xây dựng dự án “Ngôi nhà sáng tạo”, tiếp tục tạo nguồn cảm hứng cho các nghệ sĩ.

Nhiều siêu mẫu và hoa hậu Việt Nam tham gia dự án thời trang của VUNGOC&SON.

Cảnh sắc và con người Hội An đã và đang là nguồn cảm hứng đối với nhiều nghệ sĩ trong và ngoài nước. Hàng loạt show diễn nghệ thuật đình đám đã chọn địa phương này làm bối cảnh, sân khấu.



Năm 2023, khi thực hiện show diễn thời trang “Phương Đông rực rỡ”, với sự tham gia của nhiều siêu mẫu và hoa hậu Việt Nam, hai nhà thiết kế Vũ Ngọc Tú và Đinh Trường Tùng đã sử dụng sản phẩm thủ công đèn lồng và nghệ thuật bài chòi làm nền cho bộ sưu tập.

Đó là nguồn cảm hứng để thể hiện thế mạnh pha phối màu sắc, họa tiết trong cảm hứng phương Đông, tạo nên những khoảnh khắc nghệ thuật mãn nhãn khi kết hợp thời trang, âm nhạc, ánh sáng và màu sắc.

Thực tế, không chỉ nổi tiếng với những dấu ấn kiến trúc, văn hóa, đô thị cổ Hội An còn là điểm đến thu hút các nghệ sĩ trong nước và quốc tế. Trên hành trình khẳng định và phát huy giá trị “Thành phố sáng tạo” của UNESCO, Hội An đặt người dân làm trung tâm, động lực của sáng tạo. Đây là cơ hội để thành phố phát huy hiệu quả những tiềm năng, thế mạnh, thúc đẩy phát triển, làm tốt công tác bảo tồn và gìn giữ di sản.

Tại Hội An diễn ra nhiều chương trình nghệ thuật.

Trong cam kết tham gia Mạng lưới “Thành phố sáng tạo” toàn cầu, Hội An xây dựng dự án “Hội An ngôi nhà sáng tạo”. Theo dự án này, Hội An sẽ hợp tác trong nước và quốc tế về đào tạo, chia sẻ kiến thức, trao đổi kinh nghiệm và thực hành sáng tạo; kết nối với các thành viên của mạng lưới, các nhà nghiên cứu, chuyên gia, nghệ sĩ, nghệ nhân, doanh nhân… tiêu biểu trong nước và quốc tế đang sinh sống tại Hội An, tổ chức chương trình “Đại học không giảng đường”…

Theo kế hoạch, định kỳ ba năm một lần, thành phố sẽ chủ trì hoặc đăng cai tổ chức mời các thành viên trong mạng lưới tham gia Liên hoan nghệ thuật dân gian quốc tế tại Hội An. Dự kiến lần thứ nhất tổ chức vào tháng 3/2025 gắn với kỷ niệm 50 năm Giải phóng Hội An.

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP. Hội An nói: “Trong cam kết tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu có một dự án mà UNESCO rất hoan nghênh, đó là dự án “Hội An ngôi nhà sáng tạo”, tức là Hội An kết nối, quy tụ các chủ thể sáng tạo. Vấn đề ở đây là làm sao kết hợp được tất cả nguồn lực văn hóa, di sản văn hóa, kể cả văn hóa bản địa, những giá trị của văn hóa làng quê được chấn hưng và được truyền cảm hứng”.

Rõ ràng, một khi quy tụ được các chủ thể, “Ngôi nhà sáng tạo” sẽ thực sự đa sắc màu và Hội An là nguồn cảm hứng vô tận cho những tâm hồn sáng tạo, từ đó lan tỏa các giá trị văn hóa toàn cầu.