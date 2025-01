Thủy sản Ngư dân Cù Lao Chàm trúng đậm cá trích (QNO) - Liên tục những ngày qua, ngư dân Cù Lao Chàm (xã đảo Tân Hiệp, TP.Hội An) trúng đậm cá trích.

Cá trích đầy ắp khoang thuyền khai thác. Ảnh: QUỐC HẢI

Trung bình mỗi ngày, mỗi ghe của ngư dân Cù Lao Chàm khai thác được 400-500kg cá. Có ngày một ghe có thể khai thác được cả tấn với giá bán dao động 10.000-15.000 đồng/kg; mỗi ghe/chuyến khai thác thu về vài triệu đồng.

Kinh nghiệm của ngư dân cho biết, vụ cá trích này bội thu một phần do những đợt gió mùa liên tục, sau đợt gió mùa thì cá trích xuất hiện nhiều.

Niềm vui được mùa. Ảnh: QUỐC HẢI

Theo Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù lao Chàm - Hội An, nghề khai thác cá trích không cần đầu tư lớn về phương tiện và ngư lưới cụ nên rất phù hợp với truyền thống khai thác ven bờ của ngư dân đảo Cù Lao Chàm.

Mỗi ghe khai thác cá trích chỉ cần 2-3 lao động, thường bắt đầu lúc 3 giờ sáng và kéo dài trong suốt 3 đến 4 tiếng đồng hồ; chi phí (chủ yếu là xăng dầu) cho những chuyến khai thác cá trích cũng không nhiều với khoảng 100.000 đồng. Trong khi đó, giá trị kinh tế mà cá trích mang lại là rất lớn, cho thu nhập khá cao nên nhiều ngư dân đi lưới trích vô cùng phấn khởi.

Cá trích được các chủ phương tiện bán cho các thương lái, một số ít được tiêu thụ ngay tại đảo để làm thực phẩm; nhiều hộ buôn bán các mặt hàng hải sản cũng tranh thủ thu mua xẻ phơi phục vụ du lịch; một số phương tiện nghề câu cũng mua cá trích làm mồi câu cá lớn.

Một số ít cá trích được tiêu thụ ngay tại đảo Cù Lao Chàm. Ảnh: QUỐC HẢI

“Trong vụ vừa qua (từ tháng 10 đến tháng 12 âm lịch), gia đình tôi đã thu về khoảng 100 triệu đồng từ nghề lưới trích” - anh Trần Ngọc Oanh - ngư dân khai thác nghề lưới trích cho biết.

Để tạo ngư trường thuận lợi cho người dân khai thác nguồn lợi thủy sản cá trích nói riêng và các loài thủy sản khác nói chung, Ban quản lý Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm - Hội An cùng các cơ quan, ban ngành đã triển khai và thực thi chặt chẽ Quy chế quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm thông qua việc quản lý và bảo vệ hợp lý các phân vùng chức năng (theo QĐ số 09/2020, ban hành ngày 17/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy chế quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam) nhằm tránh khai thác sai vùng, góp phần bảo vệ nguồn lợi và giữ gìn tài nguyên thiên nhiên trong Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An.